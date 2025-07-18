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"СИБУР" увеличил объем программы биржевых бондов более чем в 1,5 раза до 375 млрд руб.

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - "СИБУР Холдинг" увеличил объем программы биржевых облигаций серии 001Р с 225 млрд до 375 млрд рублей или эквивалента этой суммы в иностранной валюте, а также добавил возможность размещения в рамках программы дисконтных облигаций, сообщил эмитент на ленте раскрытия информации.

Соответствующие изменения в программу и проспект 17 июля внесла Московская биржа.

Бессрочная программа бондов эмитента зарегистрирована биржей в ноябре 2021 года. Облигации в рамках программы могут быть размещены на срок до 15 лет.

В настоящее время в обращении находится 6 выпусков биржевых облигаций компании на 177,9 млрд рублей и 9 выпусков валютных облигаций на $3,3 млрд.

СИБУР СИБУР Холдинг Московская биржа
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