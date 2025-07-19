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"Селигдар" открыл золотоизвлекательную фабрику на Хвойном

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Холдинг "Селигдар" провел символический запуск новой золотоизвлекательной фабрики Хвойное в Якутии, сообщил корреспондент "Интерфакса" с церемонии.

Проектная мощность фабрики - 3 млн тонн руды и 2,5 тонны золота в год. Фабрика будет работать по схеме прямого цианирования.

До конца этого года "Селигдар" планирует добыть на Хвойном около 250 кг золота. В следующем году - порядка 1 тонны и выйти на проектную мощность.

Капзатраты на строительство фабрики "Хвойное" составили 15 млрд рублей.

Балансовые запасы золота на месторождении Хвойное оцениваются в 16,8 тонны.

"Селигдар" входит в топ-10 крупнейших золотодобывающих компаний России. Помимо золотого направления холдинг включает оловянный кластер и другие структуры.

Якутия Селигдар
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