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"Мираторг" отправил в Китай первую партию свинины из Белгородской области

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - АПХ "Мираторг", один из ведущих агрохолдингов РФ, отправил в Китай первую партию свинины, произведённой на мясоперерабатывающем комплексе "СК "Короча" (Белгородская область), сообщает компания.

Объем партии составил 27 тонн готовой продукции. Она включает субпродукты, которые прошли качественную обработку и доступны к реализации круглый год вне зависимости от сезонности.

Согласно пресс-релизу, продукция подобрана с учетом национальных особенностей китайской кухни, разработана логистическая схема перевозок из нового оптово-распределительного центра агрохолдинга в Корочанском районе Белгородской области.

До этого "Мираторг" поставлял в Китай говядину и мясо птицы, которые реализуются не только в сегменте HoReCa, но и в розничных сетях.

"С учетом выполнения российских и китайских ветеринарных требований мы рассчитываем на стабильный спрос и планомерный рост объемов поставок свинины", - сообщается в пресс-релизе.

Это первая партия российской свинины, отправленная на китайский рынок после того, как в сентябре 2023 года Китай отменил ограничения на экспорт свинины из РФ.

Как сообщалось, это решение было принято по результатам оценки рисков и анализа системы государственного контроля африканской чумы свиней (АЧС) в России. 19 декабря 2023 года в Пекине был подписан протокол об инспекционных, карантинных и ветеринарно-санитарных требованиях к свинине из России, в конце декабря - утвержден ветеринарный сертификат. Это дало РФ право на экспорт свинины на китайский рынок.

В декабре 2023 года китайские специалисты проинспектировали ряд российских компаний, заинтересованных в поставках продукции свиноводства на рынок КНР. В настоящее время некоторые из них готовятся к внесению в систему регистрации КНР для поставок свинины.

АПХ "Мираторг" основан в 1995 году. В состав холдинга входят растениеводческий дивизион, комбикормовые заводы, свиноводческие, птицеводческие, животноводческие площадки, предприятия по убою, переработке и глубокой переработке продукции. Основные активы расположены в Белгородской, Брянской, Калининградской, Калужской, Курской, Московской, Орловской, Тульской и Смоленской областях. Владельцами холдинга являются Виктор и Александр Линники.

Кроме "Мираторга", право на экспорт в КНР также получили компания "Тамбовский бекон" (ГК "Русагро") и Великолукский мясокомбинат.

Национальный союз свиноводов рассчитывает, что российская свинина в перспективе нескольких лет может занять до 10% импорта в Китай.

Мираторг
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