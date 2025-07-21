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"Северсталь" не будет выплачивать дивиденды за II квартал

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - "Северсталь" не будет выплачивать дивиденды за второй квартал 2025 года, сообщила компания.

"В ситуации высокой неопределенности на рынке и отрицательного свободного денежного потока по результатам шести месяцев 2025 года, мы приняли решение не распределять дивиденды за II квартал для обеспечения стабильного финансового положения компании в будущем", - сказал гендиректор компании Александр Шевелев.

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Александр Шевелев Северсталь
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