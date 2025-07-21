Brent торгуется у $69,27 за баррель

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Цены на нефть изменяются незначительно и разнонаправленно на торгах в понедельник.

Трейдеры ждут сигналов относительно хода переговоров США с их торговыми партнерами, а также оценивают потенциальные последствия новых европейский санкций против России.

К 14:40 по Москве сентябрьские фьючерсы на Brent дешевели на $0,01 (0,01%) до $69,27 за баррель. Сентябрьские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на бирже NYMEX на $0,09 (0,14%), до $66,14 за баррель.

18 июля Евросоюз одобрил 18-й пакет санкций против России, снизив установленный G7 "потолок" цен на российскую нефть до $47,6 за баррель с $60 за баррель, а также введя ограничительные меры против 105 нефтеналивных судов, которые в Евросоюзе связывают с перевозкой нефти из России. Пакет мер также предусматривает запрет на продукты переработки российской нефти.

"Последний пакет санкций ЕС вряд ли изменит баланс на нефтяном рынке. Именно поэтому рынок реагирует слабо", - сказал Reuters аналитик Onyx Capital Group Гарри Чилингарян.

Цены на нефть будут оставаться стабильными, пока трейдеры пытаются разобраться в потенциальных последствиях новых европейских санкций, сказала The Wall Street Journal аналитик Phillip Nova Приянка Сачдева. Вероятно, котировки будут держаться в узком диапазоне, пока на рынке не появятся конкретные драйверы падения или роста, считает Сачдева.