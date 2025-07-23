Рубль на "Мосбирже" слегка дешевеет у юаню в ожидании российско-украинских переговоров

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Утром в среду на "Московской бирже" рубль слегка дешевеет к юаню в ожидании переговоров между делегациями России и Украины, которые могут состояться в Стамбуле.

За первую минуту торгов юань подорожал на 1,7 копейки, до 10,9595 рубля. При этом юань оказался на 7,66 копейки выше уровня действующего официального курса.

Курс пары "юань-рубль" может направиться к 11 руб./юань в ближайшие сессии, а курс доллара может вернуться к 80 рублям/$1 до конца июля, говорится в комментарии аналитика "БКС Мир инвестиций" Михаила Зельцера.

"Факторы крепости рубля и слабости инвалют известны: дисбаланс спроса и предложения на фоне высоких ставок фондирования как для экспортеров, так и импортеров - продажа валюты перекрывает покупки, - отмечает Зельцер. - Вскоре все может измениться: ЦБ на заседании 25 июля способен снизить ключевую ставку сразу на 200 базисных пунктов, до 18%, а к концу года не удивимся и 14%. Это перспективные факторы, способные облегчить долговое бремя и кредитование корпораций, ведущих экспортно-импортные операции. Тем самым предложение валюты сократится, а спрос на валюту под импорт поднимется. А пресловутая геополитическая риск-премия, вшитая в курс нацвалюты, и так сжата до предела".

По мнению аналитика БКС, еще до конца июля курс доллара может вернуться к 80 рублям/$1, на среднесрочную перспективу - 85-90 рублям/$1; курс юаня в ближайшие сессии может направиться к 11 рублям/юань, а потом и до 11,5-12 рублям/юань. Сезонность валют предполагает августовское ослабление рубля и укрепление доллара.

Очередной раунд переговоров между Россией и Украиной стартует в среду в Стамбуле, сообщает TRT Haber. Ранее о планах начать переговоры в среду "Интерфаксу" сообщили два источника, знакомых с их подготовкой.

Президент Украины Владимир Зеленский 21 июля сообщил, что встреча российской и украинской делегаций запланирована на 23 июля в Турции.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал журналистам во вторник, что на очередном раунде российско-украинских переговоров планируется обсуждение проектов меморандумов обеих сторон по урегулированию.

Цены на нефть умеренно растут утром в среду после трех дней снижения подряд.

К 10:05 по Москве сентябрьские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на 0,22%, до $68,73 за баррель. Сентябрьские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на бирже NYMEX на 0,26%, до $65,47 за баррель.

Накануне негативным фактором для рынка стали опасения, что противоречия между США и их торговыми партнерами приведут к ослаблению глобальной экономической активности, и как следствие, снижению спроса на нефть.

Министр финансов США Скотт Бессент в начале недели дал понять, что Вашингтон не будет спешить, чтобы заключить соглашения до намеченного на 1 августа дедлайна. По его словам, качество торговых соглашений важнее для Белого дома, чем сроки их заключения.

В среду рынок положительно реагирует на сообщения, что США и Япония заключили торговое соглашение, которое предусматривает пошлину в 15% на импорт всех японских товаров в Соединенные Штаты. Также президент США Дональд Трамп заявил, что Япония инвестирует в американскую экономику $550 млрд.

Американский институт нефти сообщил, что резервы нефти в США за прошлую неделю сократились на 577 тысяч баррелей.

API получает информацию от операторов НПЗ, нефтехранилищ и трубопроводов на добровольной основе. Отчет Минэнерго США выйдет позднее в среду. Опрошенные Trading Economics аналитики в среднем прогнозируют, что он укажет на сокращение запасов нефти на 1,4 млн баррелей.