Рынок акций РФ открылся в основную сессию ростом индексов МосБиржи и РТС на 0,6%

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ на старте торгов основной сессии на Мосбирже в среду продолжил подъем в ожидании очередного раунда российско-украинских переговоров в Стамбуле, смягчения монетарной политики ЦБ на заседании 25 июля, а также на фоне улучшения внешней фондовой конъюнктуры; индексы МосБиржи и РТС за минуту основных торгов прибавили по 0,6%, лидируют акции "Эн+ груп" (+4%), "Аэрофлота" (+1,6%) и АФК "Система" (+1,3%).

К 10:01 индекс МосБиржи составил 2842,5 пункта (+0,6%), индекс РТС - 1146,68 пункта (+0,6%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже выросли в пределах 1%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 23 июля, составляет 78,0882 руб. (-23,92 копейки).

Подорожали также акции "Роснефти" (+1%), "ММК" (+1%), "Норникеля" (+0,9%), "АЛРОСА" (+0,8%), "Московской биржи" (+0,8%), "Татнефти" (+0,8%), "Газпрома" (+0,7%), "ФосАгро" (+0,7%), Сбербанка (+0,6% и +0,5% "префы"), "Северстали" (+0,6%), "Интер РАО" (+0,6%), "Т-Технологии" (+0,6%), ВТБ (+0,5%), "МТС" (+0,4%), "Группы компаний ПИК" (+0,4%), "НОВАТЭКа" (+0,4%), "ЛУКОЙЛа" (+0,3%), "НЛМК" (+0,3%), "ВК" (+0,3%), ПАО "Полюс" (+0,2%), ОК "Русал" (+0,1%).

Подешевели акции "Сургутнефтегаза" (-0,1%).

Переговоры по урегулированию конфликта вокруг Украины запланированы на среду, 23 июля, в Стамбуле, сообщили "Интерфаксу" два источника, знакомых с их подготовкой. "Ожидаем, что основным переговорным днем станет среда, 23 июля", - сказал агентству источник в Стамбуле. Эту информацию подтвердил источник и в Москве.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал журналистам во вторник, что на очередном раунде российско-украинских переговоров планируется обсуждение проектов меморандумов обеих сторон по урегулированию. "Тема переговоров достаточно сложная, помимо других вопросов, конечно, надо будет обсуждать те самые проекты меморандумов, которыми обменялись в ходе второго раунда", - добавил Песков.

При этом в Кремле не ждут прорывов от очередного раунда переговоров России и Украины, российская сторона намерена добиваться своих целей в украинском урегулировании, заявил пресс-секретарь президента РФ. "Рассчитывать на какие-то прорывы из разряда чудес, конечно, повода для этого нет никакого, и вряд ли это возможно в нынешней ситуации", - сказал он журналистам. "Мы намерены добиваться наших интересов, мы намерены обеспечить наши интересы и выполнить те задачи, которые мы ставили перед собой с самого начала", - продолжил представитель Кремля.

Комментируя реплику журналиста о том, что предыдущие два раунда переговоров не были достаточно результативными, Песков заметил, что "тема украинского урегулирования настолько сложна, что достижение договоренностей об обменах и возвращении тел погибших - это уже результативность". Кроме того, Песков не стал строить прогнозы по временным перспективам выхода на украинское урегулирование. "Я бы не стал оценивать вообще потенциальные сроки, это зависит от множества факторов, и сейчас любые прогнозы будут ошибочными", - сказал он.

В администрации президента США Дональда Трампа осведомлены о предстоящем третьем раунде переговоров между Россией и Украиной в Стамбуле и по-прежнему поддерживают усилия по мирному урегулированию конфликта, заявили во вторник в Госдепе. "Могу сказать, что мы в курсе, что запланирован третий раунд переговоров. Мы по-прежнему приветствуем прямые переговоры и настаиваем на незамедлительном прекращении огня в результате мирного урегулирования", - сказала на брифинге во вторник представитель Госдепа Тэмми Брюс.

По ее словам, США будут судить о возможности урегулирования конфликта в объявленные Трампом сроки, исходя в том числе из динамики данных переговоров.

14 июля Трамп сообщил о планах ввести "суровые меры" против России при отсутствии сделки по урегулированию ситуации на Украине через 50 дней.

По оценке аналитика ФГ "Финам" Игоря Додонова, поддержку российским акциям продолжают оказывать ожидания дальнейшего смягчения монетарной политики Банком России на заседании в конце текущей недели, причем на фоне все более явных признаков замедления инфляции в стране растет вероятность, что ключевая ставка будет понижена сразу на 2 п.п. (до 18% годовых).

"На дневном графике индекс МосБиржи вышел вверх из локального нисходящего "клина", а также преодолел 50-дневную скользящую среднюю. Ожидаем продолжения подъема до сопротивления 2890 пунктов, а при его прохождении - далее в район 3000 пунктов", - считает Додонов.

Как отмечают аналитики компании "Цифра брокер", "Московская биржа" начала расчет и публикацию нового индекса создания стоимости (MVBI). Этот индекс призван повысить инвестиционную привлекательность российских публичных компаний, увеличивая их акционерную стоимость и поддерживая лучшие корпоративные практики. В базу его расчета вошли, в частности, акции самой "Мосбиржи", бумаги "Эн+ груп" , SFI , "Европлана" , МТС-Банка и ПАО "Промомед" . Добавление упомянутых компаний в новый индекс позволит повысить ликвидность их акций, полагают эксперты.

В центре внимания всего рынка остается геополитическая обстановка. Инвесторы ожидают новостей с третьего раунда прямых переговоров между российской и украинской делегациями, который может состояться в Стамбуле. Позитив в рамках переговорного процесса может оказать поддержку рынку акций, который в течение нескольких месяцев торгуется в нисходящем канале. Прогресс в переговорах и ожидаемое снижение ключевой ставки ЦБ на заседании в пятницу могут привести к закреплению индекса МосБиржи выше 2860-2870 пунктов, что откроет возможность для дальнейшего движения индекса в направлении 3000 пунктов, полагают эксперты "Цифра брокер".

Управляющий эксперт отдела экономического и отраслевого анализа банка ПСБ Екатерина Крылова ожидает в среду повышенной волатильности на рынке, но в основном на вечерней сессии, когда появятся первые новости о ходе переговоров РФ-Украина в Турции. Целевым диапазоном по индексу МосБиржи в среду видится коридор 2800-2870 пунктов.

"Сегодня мы ждем повышенной волатильности на рынке, но в основном на вечерней сессии, когда пойдут первые новости по ходу переговоров в Турции. Ожидаемое время их начала - 19:00 по московскому времени, по данным СМИ. Рассчитываем, что поддержка на уровне 2800 пунктов устоит, целевым диапазоном по индексу МосБиржи на сегодня видим 2800-2870 пунктов", - сказала эксперт.

По оценке руководителя направления инвестиционного консультирования компании "Алор брокер" Алексея Антонова, спекулянтам стоит прикупить бумаги из нового индекса МосБиржи создания стоимости. В него входят бумаги, отобранные Банком России, Мосбиржей и АКРА по критериям качества управления, корпоративной открытости и прибыльности выше инфляции.

"Представители ЦБ ранее говорили, что таким образом они выделят компании, способные показывать опережающий рынок темп роста. Не совсем согласны с этой позицией, однако можно попробовать заработать на создании нового индекса. Фундаментально самой сильной бумагой из списка нового индекса является "Промомед" , который с начала года подорожал примерно на 17%. Самое "слабое звено" - МТС-банк , который проигрывает другим торгуемым кредитным организациям", - отмечает эксперт.

"Практически наверняка кто-то из управляющих компаний создаст на этот индекс паевой фонд. Но все бумаги, входящие в индекс, малоликвидные, за исключением акций "Мосбиржи". Поэтому их покупки в фонд могут привести к серьезному росту котировок. Так что имеет смысл прикупить их заранее, чтобы далее "закрыться" о покупки ПИФа. Акции "Мосбиржи" покупать не стоит, поскольку СЧА создаваемых ПИФов будут небольшими и не сильно двинут котировки этой высоколиквидной бумаги", - полагает Антонов.

Что касается рынка акций в целом, то на нем принципиальных изменений пока не произошло. Похоже, что все заранее боятся приближения индекса МосБиржи к сопротивлению 2850 пунктов и не хотят предпринимать активных действий в ожидании решения ЦБ по ставке, заключил представитель компании "Алор брокер".

В США накануне выросли индексы акций S&P 500 (+0,1%) и Dow Jones (+0,4%), но просел Nasdaq (-0,4%), причем первый обновил свой максимум.

Участники рынка изучали корпоративную отчетность и продолжали следить за ходом переговоров США с торговыми партнерами в преддверии вступления в силу повышенных пошлин на импорт товаров в Штаты.

Министр финансов США Скотт Бессент в понедельник дал понять, что Вашингтон не будет спешить, чтобы заключить соглашения до намеченного на 1 августа дедлайна. По его словам, качество торговых соглашений важнее для Белого дома, чем сроки их заключения.

Во вторник Бессент заявил, что на следующей неделе рассчитывает провести третий раунд торговых переговоров с китайскими коллегами в Стокгольме, в ходе которых речь, вероятно, пойдет о продлении отсрочки повышения пошлин, истекающей 12 августа.

Ожидания заключения торгового соглашения между США и Евросоюзом ослабли после появления в СМИ информации о том, что Брюссель рассматривает более широкий набор возможных мер на случай введения Вашингтоном обещанных пошлин. Обсуждаемые меры, в частности, затрагивают американскую сферу услуг.

В Азии в среду наблюдается позитивная динамика индексов акций (японский индекс Nikkei 225 подскочил на 3,5%, австралийский ASX Australia вырос на 0,7%, южнокорейский Kospi - на 0,4%, китайский Shanghai Composite - на 0,03%, гонконгский Hang Seng прибавляет 1,4%), "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы растут на 0,2-0,3%).

Позитивное настроение инвесторов обусловлено, в том числе, новостью о достижении торгового соглашения между США и Японией.

Япония в рамках сделки инвестирует в американскую экономику $550 млрд, написал президент США Дональд Трамп в соцсети. Он также отметил, что Штаты начнут поставлять на японский рынок автомобили, рис и другую сельскохозяйственную продукцию. Импортная пошлина для товаров из Японии будет установлена на уровне 15%, тогда как ранее Трамп обещал ввести с 1 августа 25%-ный налог.

На нефтяном рынке на азиатской сессии в среду цены стабилизировались после трех дней снижения.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на Brent к 10:01 по московскому времени составила $68,68 за баррель (+0,1% и -0,9% накануне), сентябрьская цена фьючерса на WTI - $65,39 за баррель (+0,1% и -1% во вторник).

Накануне негативным фактором для рынка стали опасения, что противоречия между США и их торговыми партнерами приведут к ослаблению глобальной экономической активности и, как следствие, снижению спроса на нефть.

Американский институт нефти (API) накануне сообщил, что резервы нефти в США за прошлую неделю сократились на 577 тыс. баррелей. Официальный отчет Минэнерго США выйдет в среду в 17:30 по Москве, опрошенные Trading Economics аналитики в среднем прогнозируют, что он укажет на сокращение запасов нефти на 1,4 млн баррелей.