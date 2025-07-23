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FT сообщила о скором закрытии ИИ-лаборатории Amazon в Шанхае

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Amazon.com Inc. закрывает центр исследований в сфере искусственного интеллекта в Шанхае, сообщает Financial Times со ссылкой на сообщение одного из его сотрудников.

Ранее об аналогичных действиях на фоне растущей геополитической напряженности объявили другие американские технологические компании, включая IBM и Microsoft Corp., отмечает издание. Они сокращают свою активность в сфере НИОКР в Китае из-за усиления контроля со стороны властей США за всеми работами в области ИИ, связанными с Пекином.

Шанхайская лаборатория была создана в 2018 году Amazon Web Services (AWS) - подразделением компании, которое занимается "облачными" услугами.

Сотрудник этого исследовательского центра Ван Миньцзе написал в соцсети WeChat, что его команда "распускается в связи со стратегическими корректировками на фоне напряженности в отношениях между США и Китаем". "Последние шесть лет мне посчастливилось руководить командой в золотой век иностранных исследовательских лабораторий в Китае", - написал он.

По его словам, группа опубликовала более 100 научных статей и стала пионером в разработке платформ с открытым исходным кодом для нейронных сетей, предназначенных для работ с представленными в виде графов данными, что помогло Amazon заработать почти $1 млрд.

Численность сотрудников исследовательской лаборатории AWS в Шанхае неизвестна. В 2022 году Amazon говорила о том, что в Китае работает более 10 тысяч сотрудников. По словам источников, на пике численность штата AWS в Китае превышала 1 тысячу сотрудников.

Amazon Web Services Amazon IBM США Шанхай AWS Китай
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