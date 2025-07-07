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Наварро раскритиковал главу Apple за затягивание переноса производства из Китая

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU -Советник президента США Дональда Трампа по вопросам торговли Питер Наварро подверг критике главу Apple Inc. Тима Кука за затягивание перевода производства за пределы Китая.

"Еще в первый президентский срок Трампа Тим Кук постоянно просил больше времени на то, чтобы перенести заводы из Китая, - сказал Наварро CNBC. - По-моему, это самая длинная мыльная опера в Кремниевой долине".

По мнению советника, Кук выводит производство из КНР недостаточно быстро.

"Со всеми этими новыми продвинутыми технологиями производства и учитывая, как все продвигается с ИИ, и подобные вещи, я не могу понять, почему Тим Кук не может выпускать свои iPhone где-то еще в мире и в нашей стране", - заявил Наварро.

В последние месяцы Трамп все активнее требует от Apple производить смартфоны в США. iPhone выпускаются преимущественно в Китае, но компания наращивает производство в Индии.

В мае президент предупредил, что Apple придется платить пошлины в размере 25% и более за iPhone, выпущенные за пределами Штатов. Он также предостерег Кука от расширения мощностей в Индии.

Аналитики и эксперты полагают, что компания не сможет полностью перенести производство смартфонов в США. По некоторым оценкам, iPhone американского производства может стоить $3,5 тысячи.

Apple США Тим Кук Китай Индия Питер Наварро Дональд Трамп
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