В КНР предупредили об ответственности за следование мерам США против китайских чипов

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Организации и лица, которые будут выполнять требования США о запрете на использование китайских чипов, будут привлекаться к юридической ответственности в соответствии с законом, говорится в распространенном заявлении министерства коммерции КНР.

"Любая организация или частное лицо, которые внедряют или помогают в реализации мер США, будут подозреваться в нарушении "Закона Китайской Народной Республики о санкциях против иностранных государств" и других законов и нормативных актов и будут нести соответствующую юридическую ответственность", - предупредило ведомство.

Как заявил на прошлой неделе американский Минторг, использование ИИ-чипов Ascend китайской Huawei "где бы то ни было в мире нарушает меры экспортного контроля США".

Минкоммерции КНР в связи с этим отметило, что меры США представляют собой "типичную одностороннюю практику запугивания и протекционизма", которая наносит серьезный ущерб стабильности глобальной цепочки производства полупроводников и лишает другие страны права развивать высокотехнологичные отрасли.

"Китай уделяет пристальное внимание осуществлению мер США и примет решительные меры для защиты своих законных прав и интересов", - заявило ведомство.

Оно подчеркнуло, что "настоятельно призывает Соединенные Штаты немедленно исправить свою неправильную практику, соблюдать международные экономические и торговые правила и уважать право других стран на научно-техническое развитие".