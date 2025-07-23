Российский бизнес Unicredit во II кв. сократил чистую прибыль к I кв. на 22%

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Итальянский UniCredit во втором квартале 2025 года сократил чистую прибыль российского бизнеса на 22% по сравнению с первым кварталом, до 216 млн евро, говорится в сообщении группы.

Чистая прибыль во II квартале 2024 года составила 116 млн евро. Таким образом, по сравнению с этим показателем во II квартале 2025 года она выросла на 74,5%.

Чистый процентный доход российского бизнеса группы в отчетном периоде составил 196 млн евро, снизившись на 4,4% по сравнению с I кварталом 2025 года, сокращение год к году составило 8,2%. Чистый комиссионный доход снизился на 17,4% кв./кв., до 60 млн евро, сокращение год к году - 3,3%.

Глава UniCredit Андреа Орчел в ходе конференц-звонка пояснил, что сейчас прибыль в России в основном обеспечена разницей между ставками по депозитам и высокими доходами от размещения средств в ЦБ РФ. "Эта история закончится в какой-то момент, когда ставки нормализуются или когда мы сожмем наш депозитный портфель", - отметил глава группы.

Он добавил, что пока нет ясности, потребуется ли группе создавать дополнительные резервы по России до конца 2025 года. По его словам, эти резервы могут составить 600-700 млн евро, но их может и вообще не быть.

Также сейчас преждевременно давать прогнозы по прибыли группы в России. "Каждый год мы создаем дополнительные резервы по нашему бизнесу в России. Какая бы не была прибыль от российского бизнеса в 2025 году - 500, 600, 700 млн евро, надо понимать, что к 2027 году мы получим 100 или 150 млн евро, а может быть, и меньше", - сказал Орчел.

Как говорится в презентации UniCredit, сокращение российского бизнеса опережает требования ЕЦБ и цели группы. Так, кредитный портфель во II квартале снизился на 19% кв./кв. - до 0,8 млрд евро, депозитный портфель сократился на 31% - до 1 млрд евро, объем трансграничных рисков сохранился на уровне 0,3 млрд евро, объем трансграничных платежей (преимущественно в долларах и евро) снизился на 17% - до 6,4 млрд евро.

Согласно требованиям европейского регулятора, UniCredit в 2025 году должен сократить кредитный портфель до уровня менее 1 млрд евро, депозитный портфель - до менее 2 млрд евро, объем рисков, структурированных за пределами РФ, практически до нуля, а объем трансграничных платежей - до менее 8,5 млрд евро. Таким образом, результаты банка соответствуют целевым показателям ЕЦБ, отмечается в презентации.

Группа во II квартале на 60% сократила розничный бизнес в России (из расчета количества клиентов).

Ожидается, что к 2027 году доля российского бизнеса в структуре чистой прибыли группы будет незначительной, сообщал ранее UniCredit .

Юникредит банк по итогам первого квартала 2025 года занимает 19-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100".