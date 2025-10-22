Поиск

Российский бизнес UniCredit в III квартале сократил чистую прибыль на 14%

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Итальянский UniCredit в третьем квартале 2025 года сократил чистую прибыль российского бизнеса на 14,3% год к году - до 238 млн евро, говорится в сообщении группы.

Чистый процентный доход российского бизнеса группы в отчетном периоде составил 176 млн евро, снизившись на 19,6% к аналогичному периоду 2024 года.

Чистый комиссионный доход в III квартале сократился на 44,8%% - до 43 млн евро.

Чистая прибыль российского бизнеса за 9 месяцев 2025 года выросла на 15,1% - до 710 млн евро.

Группа в январе-сентябре текущего года увеличила чистую прибыль на 12,9% - до 8,7 млрд евро, в III квартале - на 4,7%, до 2,6 млрд евро.

Как говорится в презентации UniCredit, сокращение российского бизнеса опережает требования ЕЦБ и цели группы. Так, кредитный портфель в III квартале снизился на 12,5% кв./кв. - до 0,7 млрд евро, депозитный портфель - на 10% - до 0,9 млрд евро. Объем трансграничных рисков обнулился (ранее составлял 0,3 млрд евро), объем трансграничных платежей (преимущественно в долларах и евро) снизился до менее 5 млрд евро (во II квартале был на уровне 6,4 млрд евро).

Согласно требованиям европейского регулятора, UniCredit в 2025 году должен сократить кредитный портфель до уровня менее 1 млрд евро, депозитный портфель - до менее 2 млрд евро, объем рисков, структурированных за пределами РФ, практически до нуля, а объем трансграничных платежей - до менее 8,5 млрд евро.

Группа подтверждает планы свернуть розничный бизнес в России в I полугодии 2026 года.

Юникредит банк по итогам второго квартала 2025 года занимает 20-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100".

