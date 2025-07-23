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TotalEnergies начала добычу нефти на двух шельфовых проектах Анголы

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - TotalEnergies начала производство на шельфовых проектах BEGONIA и CLOV Фаза 3, используя незаполненный объем плавучих установок для добычи, хранения и отгрузки нефти (FPSO) PAZFLOR и CLOV для увеличения добычи в общей сложности на 60 тысяч баррелей в день.

Проект BEGONIA является первым на блоке 17/06, сообщила компания, владеющая там 30%. Ее партнерами являются Agencia Nacional de Petroleo, Gas e Biocombustiveis (ANPG), Sonangol E&P (30%), SSI (27,5%), ETU Energias (7,5%), Falcon Oil (5%). BEGONIA производительностью 30 тыс. б/с состоит из пяти подводных скважин, соединенных с плавучей установкой PAZFLOR FPSO.

TotalEnergies (38%) также является оператором блока 17, где началась добыча на проекте CLOV Фаза 3, по соглашению с ANPG и ее партнерами Equinor (22,16%), ExxonMobil (19%), Azule Energy (15,84%) и Sonangol E&P (5%).

CLOV Phase 3, расположенный в 140 километрах от побережья Анголы, представляет собой проект производительностью 30 тыс. б/с, состоящий из четырех подводных скважин, подключенных к плавучей установке CLOV FPSO.

Эти проекты позволяет Анголе поддерживать уровень добычи выше 1 млн б/с, заявил председатель совета директоров Национального агентства нефти, газа и биотоплива Паулино Жеронимо.

TotalEnergies Equinor ExxonMobil Ангола Паулино Жеронимо
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