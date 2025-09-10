Поиск

Россия за семь месяцев увеличила выручку от экспорта водки на 36%

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Выручка России от экспорта водки за семь месяцев 2025 года превысила $31 млн, что на 36% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает федеральный центр "Агроэкспорт" со ссылкой на оценки экспертов.

В натуральном выражении поставки выросли на 18%, почти до 20 тыс. тонн.

Крупнейшими импортерами в натуральном выражении стали Казахстан, на долю которого пришлось 45% экспорта, Грузия (10%) и Китай (8%).

Согласно материалам центра, состав импортеров в последние годы существенно изменился. В 2021 году в топ-3 входили Великобритания, Германия и Казахстан. Кроме двух первых, в списке крупных импортеров теперь нет Латвии, США, Австралии, Болгарии и ряда других стран, но появились Ирак, Израиль, Азербайджан, Киргизия и др.

По данным Future Market Insights, которые приводит "Агроэкспорт", рынок водки в мире в 2025 году достигнет $44,2 млрд и к 2035 году может вырасти до $76,85 млрд при среднем ежегодном повышении на 5,5%. Лидером станет ароматизированная водка с долей 56,3%, считают эксперты.

"Премиальная водка займет 56,3% сегмента: она будет поддержана спросом на высококачественные крепкие спиртные напитки и развитой культурой коктейлей в Северной Америке и Европе. В то же время классическая водка сохранит прочные позиции (43,7% рынка), особенно в Восточной Европе и России, где ценят традиционный вкус и доступную цену", - сообщается в исследовании.

