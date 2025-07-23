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Россия в I полугодии увеличила экспорт пива на 26%

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - РФ в первой половине этого года экспортировала пива на $47 млн, что на 26% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В натуральном выражении поставки выросли на 5%, до 92 тыс. тонн, сообщает федеральный центр "Агроэкспорт".

Наибольшая выручка получена от поставок в Казахстан, Белоруссию, Китай, Киргизию и Абхазию.

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Сославшись на отчет одного из крупнейших производителей хмеля в мире - компании BarthHaas (Германия), центр также сообщил, что по итогам 2024 года РФ вышла на пятое место в мире по производству пива, сместив с него Германию. РФ произвела 9,1 млрд литров, Германия - около 8,4 млрд литров.

В топ-5 мировых производителей, помимо России, вошли Китай - 34,1 млрд литров (-5% к 2023 году), США - 18,4 млрд литров (-5%), Бразилия - 14,7 млрд литров (-1%), Мексика - 14,5 млрд литров (+2%). Великобритания находится на десятом месте, Бельгия - на 18-м. Общий мировой объем производства составил 187,5 млрд литров (-0,3% к 2023 году).

Как отмечает центр, в рейтинг топ-40 мировых пивоваренных компаний вошли российские компании "Балтика" (12-е место) и "Объединенные пивоварни" (24-е место).

РФ Агроэкспорт
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