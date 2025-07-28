Экси-банк приобрел 55% банка "Оранжевый"

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Экси-банк стал владельцем ООО "Терра", которому принадлежит 55,43% долей петербургского банка "Оранжевый", следует из данных ЕГРЮЛ.

Остальные 44,56% долей по-прежнему находятся под контролем ЗПИФ "Мирный", который управляется УК "Надежное управление".

Экси-банк (Экспортно-импортный банк) обслуживает физических и юридических лиц, имеет один дополнительный офис в Петербурге, владельцы банка не раскрываются.

Генеральным директором кредитной организации в июне 2023 года стал Дмитрий Григорович. Его полный тезка до этого возглавлял Северо-Западный филиал МТС-банка в Петербурге с 2011 года.

Экси-банк в конце 2024 года стал владельцем 40% долей в микрокредитной компании "Э-финанс". Остальные 60% долей принадлежат ООО "МТС Финтех", входящему в экосистему "МТС".

Экси-банк по итогам первого квартала 2025 года занял 201-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", банк "Оранжевый" - 255-е место в этом же рэнкинге, МТС-банк - 21 место.