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"Главпродукт" перешел в собственность РФ

"Главпродукт" перешел в собственность РФ
Фото: Максим Богодвид/РИА Новости

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - "Главпродукт" перешел в собственность РФ в лице Росимущества.

Запись о том, что собственником основного юридического лица холдинга - ООО "Промсельхозинвест" - является государство, появилась в ЕГРЮЛ 28 июля.

Как сообщалось, 11 июля Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск Генпрокуратуры к американской Universal Beverage Company, которой принадлежал "Главпродукт", и ее акционеру Леониду Смирнову об обращении в доход государства основных активов холдинга.

Иск Генпрокуратуры был подан в начале марта 2025 года. В мае его рассмотрение было переведено в закрытый режим.

Как говорилось в материалах суда, исковое заявление направлено на "защиту публичных интересов в сфере обеспечения экономического суверенитета страны, признании недействительными (ничтожными) сделок, взыскании в пользу Российской Федерации денежных средств".

По данным газеты "Ведомости", Генпрокуратура требовала изъять в доход государства ключевые компании группы и обвиняла Смирнова в выводе почти 1,4 млрд рублей на счета в американский банк JPMorgan Chase и тем самым игнорировании временных ограничений, призванных блокировать отток капитала. При этом для внешней легализации переводы были раздроблены и не превышали 10 млн рублей, а также были оформлены в виде обязательств по выплате прибыли подконтрольных ГК "Главпродукт" компаний.

В октябре 2024 года активы холдинга по указу президента были переданы во временное управление Росимущества.

"Главпродукт" был основан в 1999 году. Свою долю на российском рынке мясной консервации группа оценивает примерно в 10%, молочной - около 7%, рыбной - до 3%.

Росимущество Леонид Смирнов Главпродукт Генпрокуратура РФ
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