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Иск Генпрокуратуры к отстраненному владельцу "Главпродукта" рассмотрят в закрытом режиме

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Иск Генпрокуратуры к компании Universal Beverage Company, активы которой в России - холдинг "Главпродукт" - в октябре 2024 года по указу президента были переданы во временное управление Росимуществу, будет рассмотрен в закрытом режиме.

"Учитывая, что в судебном разбирательстве будут исследованы сведения, составляющие в том числе и налоговую, коммерческую, а также банковскую тайну, суд находит основания для удовлетворения ходатайства о рассмотрении дела в закрытом судебном заседании <...>. Кроме того, материалы дела раскрывают для социально значимых российских обществ информацию их участия в реализации принимаемых государством встречных антисанкционных мер, что создает для таких обществ реальную угрозу быть подвергнутыми незаконным рестрикциям недружественных государств, резидентами которых являются участвующие в деле лица", - говорится в решении Арбитражного суда Москвы.

Решение принято по ходатайству Генпрокуратуры.

Иск Генпрокуратуры был подан в начале марта 2025 года. В числе ответчиков указаны Universal Beverage Company, ее владелец Леонид Смирнов и Universal Company 2000 Inc., в числе третьих лиц - Росимущество, АО "ВТБ Регистратор", ООО "Промсельхозинвест" (основное юридическое лицо холдинга), "Главпродукт-инвест" и ряд других компаний.

Согласно материалам суда, исковое заявление направлено на защиту публичных интересов в сфере обеспечения экономического суверенитета страны, признание недействительными (ничтожными) сделок, взыскание в пользу государства денежных средств.

Ранее суд частично удовлетворил ходатайство Генпрокуратуры о принятии обеспечительных мер в отношении организаций, которые входят в "Главпродукт" (32 организации). В частности, наложен запрет на все движимое имущество (в том числе на денежные средства, находящиеся на счетах в банках, за исключением 80% ежемесячной заработной платы), недвижимое имущество, а также на доли (акции) в уставных капиталах российских и иностранных юридических лиц, принадлежащих Смирнову, на все движимое имущество компаний, входящих в "Главпродукт".

Как сообщалось в материалах суда, необходимость принятия обеспечительных мер Генпрокуратура обосновывала тем, что Смирнов и подконтрольные ему иностранные компании Universal Company 2000 Inc. и Universal Beverage выводят за границу финансовые активы "Главпродукта", блокируют работу временной администрации, что нарушает права Российской Федерации.

Помимо "Промсельхозинвеста", перечень переданных активов во временное управление Росимущества состоит из 8 входящих в холдинг юрлиц: ООО "Объединенные консервные заводы", ООО "Объединенная индустриальная компания", ООО "Главпродукт-патент", ООО "Главпродукт", ООО "Балтийский консервный завод", АО "Орелпродукт", АО "Главпродукт", АО "Верховский молочно-консервный комбинат".

В феврале Universal Beverage Company оспорила в Арбитражном суде Москвы передачу ООО "Промсельхозинвест" Росимуществу и подала заявление об обеспечительных мерах. Заявление суд отклонил.

Кроме того, Universal Beverage Company подала еще три иска в Арбитражный суд Москвы. В качестве ответчика в них указаны АО "ВТБ Регистратор", третьих лиц - Росимущество, ряд компаний холдинга, в частности, ЗАО "Верховский молочно-консервный комбинат", ООО "Промсельхозинест", "Орелпродукт".

По данным ЕГРЮЛ на 22 мая, собственником "Главпродукта" и Верховского молочно-консервного комбината" является "Промсельхозинвест". Эта же компания значится управляющей в отношении "Орелпродукта". Собственником "Промсельхозинвеста" указана Universal Beverage Company.

Арбитражный суд Москвы Генпрокуратура Росимущество Главпродукт Universal Beverage Company Леонид Смирнов
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