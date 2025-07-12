Суд обратил в доход государства активы "Главпродукта"

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Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск Генпрокуратуры к американской Universal Beverage Company, которой принадлежит "Главпродукт", и ее акционеру Леониду Смирнову об обращении в доход государства основных активов холдинга, сообщила газета "Ведомости" со ссылкой на одного из участников процесса.

Иск Генпрокуратуры, поданный в начале марта 2025 года, рассматривался в закрытом режиме. В числе ответчиков указаны Universal Beverage Company, ее владелец Леонид Смирнов и Universal Company 2000 Inc., в числе третьих лиц - Росимущество, АО "ВТБ Регистратор", ООО "Промсельхозинвест" (основное юридическое лицо холдинга), "Главпродукт-инвест" и ряд других компаний.

Генпрокуратура считает, что Смирнов и подконтрольные ему иностранные компании Universal Company 2000 Inc. и Universal Beverage выводят за границу финансовые активы "Главпродукта", блокируют работу временной администрации (активы в октябре 2024 года по указу президента РФ были переданы во временное управление Росимущества - ИФ), что нарушает права Российской Федерации.

По данным газеты "Коммерсант", ведомство оценило, что "с 2022 по 2024 год под видом распределения чистой прибыли в американский JP Morgan Chase Bank N.A. был переведен эквивалент 1 млрд 379 млн рублей".