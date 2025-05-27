Индекс потребдоверия в США в мае вырос намного сильнее прогнозов

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Индекс потребительского доверия в США в мае вырос до 98 пунктов, говорится в отчете исследовательской организации Conference Board, которая рассчитывает этот индикатор.

Согласно пересмотренным данным, в апреле значение индикатора составляло 85,7 пункта, а не 86 пунктов, как сообщалось ранее.

Эксперты в среднем ожидали, что индекс поднимется до 87 пунктов с объявленного предварительно апрельского уровня, по данным Trading Economics.