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"Уралкалий" в I полугодии увеличил выручку по РСБУ на 13% и удвоил чистую прибыль

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Выручка ПАО "Уралкалий" по РСБУ в I полугодии 2025 года выросла на 13% в годовом исчислении, до 139 млрд рублей, сказано в отчете компании.

В том числе выручка от продаж на экспорт составила 106,9 млрд рублей (+11% год к году), на внутренний рынок - 32,1 млрд рублей (+22%).

Себестоимость продаж за I полугодие снизилась более чем на 6%, до 62,8 млрд рублей. Валовая прибыль увеличилась на 37%, до 76,2 млрд рублей.

Чистая прибыль удвоилась и составила 80,8 млрд рублей. Рост показателя был обусловлен в основном доходами от курсовых разниц в размере 49,9 млрд рублей.

Общий долг "Уралкалия" на конец июня составил 536 млрд рублей, с начала года он снизился на 14%.

Уралкалий
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