Поиск

Nissan отзовет почти 444 тыс. автомобилей в США из-за дефекта в компонентах двигателя

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Японская Nissan Motor Co. отзывает 443,899 тыс. автомобилей в США из-за дефекта двигателя. Об этом сообщается на сайте Национального управления по безопасности дорожного движения США (NHTSA).

Речь идет о моделях Nissan Rogue, Altima, Infiniti QX50 и Infiniti QX55 разных годов выпуска.

Nissan выявила потенциальный производственный дефект в некоторых компонентах, который может привести к повреждению или полному отказу двигателя, что повышает риск аварии, сообщило агентство.

По оценкам NHTSA, проблема может быть обнаружена в 1,2% отзываемых машин.

Nissan США
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

В пожарах, возникших из-за аномальной жары, в Испании погибли два человека

В пожарах, возникших из-за аномальной жары, в Испании погибли два человека

Песков сообщил, что глава СКР и генпрокурор Азербайджана находятся в постоянном контакте

Президент Ирана подписал закон о приостановке сотрудничества с МАГАТЭ

В офисе компании "Ташир" Самвела Карапетяна в Ереване проводятся обыски

В офисе компании "Ташир" Самвела Карапетяна в Ереване проводятся обыски

Парламент Армении одобрил в первом чтении национализацию "Электрических сетей"

Военные Израиля заявили о задержании на юге Сирии управляемой Ираном группы бойцов

Politico узнала, что в Пентагоне с марта предлагали приостановить поставки боеприпасов Украине

Politico узнала, что в Пентагоне с марта предлагали приостановить поставки боеприпасов Украине

Ведущие банки США повышают дивиденды после успешного прохождения стресс-тестов ФРС

Цена нефти Brent подросла до $67,19 за баррель

Что случилось этой ночью: среда, 2 июля

Хроники событий
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана410 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6649 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2296 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе431 материалов
Обрушение моста на поезд в Брянской областиОбрушение моста на поезд в Брянской области39 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ58 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России84 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall334 материалов
Авария на ТЭЦ в НорильскеАвария на ТЭЦ в Норильске127 материалов
Конфликт Индии и ПакистанаКонфликт Индии и Пакистана76 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости392 материалов
Подрыв железнодорожного моста в Курской областиПодрыв железнодорожного моста в Курской области11 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });