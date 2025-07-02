Nissan отзовет почти 444 тыс. автомобилей в США из-за дефекта в компонентах двигателя

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Японская Nissan Motor Co. отзывает 443,899 тыс. автомобилей в США из-за дефекта двигателя. Об этом сообщается на сайте Национального управления по безопасности дорожного движения США (NHTSA).

Речь идет о моделях Nissan Rogue, Altima, Infiniti QX50 и Infiniti QX55 разных годов выпуска.

Nissan выявила потенциальный производственный дефект в некоторых компонентах, который может привести к повреждению или полному отказу двигателя, что повышает риск аварии, сообщило агентство.

По оценкам NHTSA, проблема может быть обнаружена в 1,2% отзываемых машин.