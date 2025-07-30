Цены на бензин в РФ с 22 по 28 июля выросли на 0,28%

Динамика с начала года превысила темпы инфляции

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Потребительские цены на бензин в России с 22 по 28 июля выросли на 0,28% после повышения на 0,34% с 15 по 21 июля, на 0,4% с 8 по 14 июля и на 0,27% с 1 по 7 июля, сообщил в среду Росстат.

По отношению к началу года цены к 28 июля увеличились на 4,61% (общая инфляция за этот период составила 4,51%).

Средняя стоимость литра бензина по стране на 28 июля была на уровне 61,02 руб. (на 21 июля - 60,86 руб.). Стоимость литра АИ-92 равнялась 57,83 руб. (57,66 руб.), АИ-95 - 63,06 руб. (62,90 руб.), АИ-98 - 84,54 руб. (84,51 руб.).

Потребительские цены на дизельное топливо в РФ за неделю выросли на 0,05% после понижения по 0,01% с 15 по 21 июля, с 8 по 14 июля и с 1 по 7 июля. С начала года дизтопливо подорожало на 1,92%. Средняя цена ДТ в стране на 28 июля составляла 71,50 руб. за литр (неделей ранее - 71,47 руб.).

В 2024 году потребительские цены на бензин в РФ выросли на 11,13%, выше общей инфляции за год (9,52%).