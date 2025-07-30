Сельхозорганизации РФ в июне снизили реализацию зерна более чем на треть

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Сельхозорганизации РФ в июне реализовали 2,8 млн тонн зерна, что на 34,5% меньше, чем в июне прошлого года, сообщил Росстат в среду.

За шесть месяцев продажа упала на треть, до 21,5 млн тонн.

Реализация скота и птицы (в живом весе) в июне выросла на 2,9%, до 1,1 млн тонн, за полугодие - на 1,2%, до 6,8 млн тонн.

Молока в июне было продано 1,8 млн тонн (на 4% больше), за шесть месяцев - 10,6 млн тонн (на 3,7% больше). Реализация яиц в июне выросла на 10,8%, до 2,9 млрд штук, за полугодие - на 5,6%, до 17,4 млрд штук.