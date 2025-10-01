Российские сельхозорганизации за 8 месяцев снизили реализацию зерна на 26,2%

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Российские сельхозорганизации за восемь месяцев 2025 года реализовали 34,2 млн тонн зерна, что на 26,2% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщил Росстат.

В августе в годовом выражении его продажа снизилась на 10,5%, до 7,9 млн тонн, в месячном - выросла почти в 1,6 раза.

Продажа скота и птицы (в живом весе, на убой) в январе-августе составила 9,1 млн тонн (на 0,6% больше). В августе по сравнению с августом прошлого года продажа снизилась на 1,6%, по сравнению с июлем этого года - на 3,1%.

Кроме того, сельхозорганизации за 8 месяцев реализовали 14,1 млн тонн молока, что на 4% больше, чем годом ранее. В августе было продано 1,8 млн тонн, что на 4,2% больше, чем год назад, но на 2,3% меньше, чем в июле этого года.

Продажа яиц за 8 месяцев выросла на 6%, до 23,4 млрд штук. В августе в годовом выражении она увеличилась на 6,4%, до 3 млрд штук, в месячном выражении рост составил 0,7%.