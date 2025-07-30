Поиск

ФРС не делает прогнозов для сентябрьского заседания, будет основываться на статданных

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Федеральная резервная система (ФРС) не делает прогнозов в отношении следующего заседания, которое пройдет в сентябре, заявил председатель Федрезерва Джером Пауэлл в ходе пресс-конференции по итогам завершившегося в среду двухдневного заседания.

Он отметил, что американский ЦБ не принимает решения заблаговременно и основывается на оценке статданных. До сентябрьского заседания Федрезерву предстоит оценить широкий круг экономической статистики, добавил он.

По словам Пауэлла, неопределенность в отношении последствий меняющейся политики Белого дома сохраняется. Оценки потенциального уровня пошлин меняются не слишком сильно в данный момент, однако множество нерешенных вопросов остается, добавил он.

"Кажется, многое еще впереди", - сказал Пауэлл.

Председатель ФРС отметил, что рынок труда США остается сильным, и ФРС не видит сигналов его ослабления.

При этом, по его словам, инфляция по-прежнему остается выше целевого показателя Федрезерва в 2%, даже "если абстрагироваться от влияния тарифов". Потребуется еще долгое время, чтобы оценить последствия пошлин, считает он. В настоящее время их бремя ложится в основном на компании и ритейлеров, однако они уже начинают проявляться в потребительских ценах, и "мы ожидаем усиления этой тенденции", сказал Пауэлл.

"Экономическая ситуация в США требует умеренно ограничительной денежно-кредитной политики в данный момент", - заявил он.

Основным показателем, на который следует обращать внимание в данный момент, является уровень безработицы в США, отметил Пауэлл.

Американский ЦБ сохранил базовую ставку в диапазоне 4,25-4,5% годовых по итогам заседания в среду. Два члена совета управляющих ФРС - Кристофер Уоллер и Мишель Боуман - проголосовали против этого решения, они предпочли бы понизить ставку на 25 базисных пунктов на этом заседании.

Отвечая на вопрос относительно их позиции, Пауэлл заявил, что Уоллер и Боуман четко объяснили, почему они придерживаются такого мнения.

"Это было действительно хорошее заседание, - сказал председатель ФРС. - Все вдумчиво подошли к обсуждению и четко обозначили свои позиции". Пауэлл повторил, что большинство руководителей ФРС считают, что инфляция немного превышает целевой уровень, а занятость соответствует целевому уровню, и такая ситуация требует умеренно ограничительной денежно-кредитной политики на данный момент.

Отвечая на вопрос относительно критики Белым домом проекта реконструкции здания ФРС, Пауэлл сказал, что проект идет уже десятилетия, назвав "очень хорошим" недавний визит президента США Дональда Трампа в ЦБ.

Фондовые индексы США теряют 0,1-0,7% после завершения пресс-конференции Пауэлла, доллар укрепляется. Пара евро/доллар торгуется на уровне $1,1423 по сравнению с $1,1484 до начала пресс-конференции.

США ФРС Джером Пауэлл
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

ФРС оставила базовую ставку в диапазоне 4,25-4,5%, как и ожидалось

Ozon получил согласие кипрского регулятора на редомициляцию в РФ

Ozon получил согласие кипрского регулятора на редомициляцию в РФ

Сельхозорганизации РФ в июне снизили реализацию зерна более чем на треть

Безработица в РФ в июне осталась на достигнутом в мае историческом минимуме в 2,2%

Потребительские цены в РФ вторую неделю подряд снизились на 0,05%, годовая инфляция замедлилась до 9%

Потребительские цены в РФ вторую неделю подряд снизились на 0,05%, годовая инфляция замедлилась до 9%

UniCredit стал вторым банком ЕС с капитализацией более 100 млрд евро

Кабмин не поддержал идею перечисления НДФЛ по месту жительства налогоплательщика

"Вкусвилл" устранил сбой в работе сайта и мобильного приложения

Полугодовая чистая прибыль "Норникеля" по РСБУ упала на 15%

Трамп назвал 1 августа последней датой для заключения торговых соглашений с США

Хроники событий
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2324 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана415 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6844 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции42 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ61 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России88 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе441 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау90 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости396 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние229 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России65 материалов
Обрушение моста на поезд в Брянской областиОбрушение моста на поезд в Брянской области39 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });