ФРС не делает прогнозов для сентябрьского заседания, будет основываться на статданных

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Федеральная резервная система (ФРС) не делает прогнозов в отношении следующего заседания, которое пройдет в сентябре, заявил председатель Федрезерва Джером Пауэлл в ходе пресс-конференции по итогам завершившегося в среду двухдневного заседания.

Он отметил, что американский ЦБ не принимает решения заблаговременно и основывается на оценке статданных. До сентябрьского заседания Федрезерву предстоит оценить широкий круг экономической статистики, добавил он.

По словам Пауэлла, неопределенность в отношении последствий меняющейся политики Белого дома сохраняется. Оценки потенциального уровня пошлин меняются не слишком сильно в данный момент, однако множество нерешенных вопросов остается, добавил он.

"Кажется, многое еще впереди", - сказал Пауэлл.

Председатель ФРС отметил, что рынок труда США остается сильным, и ФРС не видит сигналов его ослабления.



При этом, по его словам, инфляция по-прежнему остается выше целевого показателя Федрезерва в 2%, даже "если абстрагироваться от влияния тарифов". Потребуется еще долгое время, чтобы оценить последствия пошлин, считает он. В настоящее время их бремя ложится в основном на компании и ритейлеров, однако они уже начинают проявляться в потребительских ценах, и "мы ожидаем усиления этой тенденции", сказал Пауэлл.

"Экономическая ситуация в США требует умеренно ограничительной денежно-кредитной политики в данный момент", - заявил он.

Основным показателем, на который следует обращать внимание в данный момент, является уровень безработицы в США, отметил Пауэлл.

Американский ЦБ сохранил базовую ставку в диапазоне 4,25-4,5% годовых по итогам заседания в среду. Два члена совета управляющих ФРС - Кристофер Уоллер и Мишель Боуман - проголосовали против этого решения, они предпочли бы понизить ставку на 25 базисных пунктов на этом заседании.

Отвечая на вопрос относительно их позиции, Пауэлл заявил, что Уоллер и Боуман четко объяснили, почему они придерживаются такого мнения.

"Это было действительно хорошее заседание, - сказал председатель ФРС. - Все вдумчиво подошли к обсуждению и четко обозначили свои позиции". Пауэлл повторил, что большинство руководителей ФРС считают, что инфляция немного превышает целевой уровень, а занятость соответствует целевому уровню, и такая ситуация требует умеренно ограничительной денежно-кредитной политики на данный момент.

Отвечая на вопрос относительно критики Белым домом проекта реконструкции здания ФРС, Пауэлл сказал, что проект идет уже десятилетия, назвав "очень хорошим" недавний визит президента США Дональда Трампа в ЦБ.

Фондовые индексы США теряют 0,1-0,7% после завершения пресс-конференции Пауэлла, доллар укрепляется. Пара евро/доллар торгуется на уровне $1,1423 по сравнению с $1,1484 до начала пресс-конференции.