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Societe Generale увеличил чистую прибыль во II кв. на 31%, лучше прогноза

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Французский банк Societe Generale SA увеличил чистую прибыль во втором квартале 2025 года на 31%, причем показатель превзошел прогнозы рынка.

Улучшению результатов банка способствовало восстановление его розничного бизнеса во Франции, а также контроль расходов.

Как говорится в пресс-релизе Societe Generale, чистая прибыль в апреле-июне составила 1,45 млрд евро по сравнению с 1,11 млрд евро годом ранее. Опрошенные Visible Alpha аналитики в среднем прогнозировали этот показатель на уровне 1,2 млрд евро.

Чистый доход от банковских операций (аналог выручки) повысился на 1,6% - до 6,79 млрд евро, что оказалось чуть лучше ожиданий экспертов.

Выручка французского подразделения, объединяющего розничные операции, Private Banking и страхование, увеличилась на 6,5%, до 2,3 млрд евро.

Доход от операций на глобальных рынках повысился на 0,8%, до 1,58 млрд евро. Выручка от торговли акциями уменьшилась на 2,9%, до 962 млн евро, в сфере торговли бумагами с фиксированной доходностью и валютами - выросла на 7,3%, до 615 млн евро.

Societe Generale выплатит дивиденды в размере 0,61 евро на акцию за первое полугодие и запустит программу обратного выкупа акций на 1 млрд евро в августе.

Банк также повысил прогноз рентабельности материального капитала на 2025 год до 9% с 8%.

Акции Societe Generale прибавляют в цене 7% в ходе торгов в четверг, торгуются на максимуме с 2008 года.

Societe Generale Франция
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