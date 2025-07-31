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Российские банки в июне увеличили запасы драгметаллов на 6 т

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Запасы драгметаллов в банках РФ на начало июля 2025 года оценивались в 421 млрд рублей, говорится в материалах Банка России.

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Исходя из учетных цен, это 50,2 тонны драгметаллов в золотом эквиваленте.

Из материалов ЦБ можно сделать вывод (с некоторыми допущениями), что за июнь запасы драгметаллов в банках в пересчете на золото выросли на 6 тонн (14%).

Запасы драгметаллов в банках - достаточно условный показатель, он рассчитывается на конкретную дату и не отражает движения драгметаллов в другие дни. Тем не менее, он может служить иллюстрацией масштабов запасов золота в банках и общих трендов в этом сегменте.

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