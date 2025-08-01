Apple увеличила чистую прибыль в III финквартале на 9%, выручку - на 10%

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Американская Apple Inc. увеличила чистую прибыль в третьем квартале 2025 финансового года на 9%, выручку - на 10%.

Показатели прибыли в расчете на акцию, выручки и продаж iPhone были рекордными для третьего финквартала, сервисная выручка была рекордной за всю историю.

Как говорится в пресс-релизе Apple, чистая прибыль по итогам квартала, завершившегося 28 июня, составила $23,43 млрд по сравнению с $21,45 млрд за сопоставимый период предыдущего года. Прибыль в расчете на акцию выросла до $1,57 с $1,4.

Квартальная выручка составила $94,04 млрд по сравнению с $85,78 млрд годом ранее.

Эксперты, опрошенные LSEG, в среднем прогнозировали чистую прибыль компании на уровне $1,43 на акцию при выручке в $89,53 млрд.

Выручка Apple от продаж iPhone увеличилась на 13%, до $44,58 млрд (консенсус-прогноз - $40,22 млрд).

Доход от продажи компьютеров Mac вырос на 15%, до $8,05 млрд (консенсус-прогноз - $7,26 млрд), выручка от реализации iPad сократилась на 8% до $6,58 млрд (консенсус-прогноз - $7,24 млрд).

Сервисная выручка (App Store, Apple Music, Apple Pay и iCloud) увеличилась на 13%, до $27,42 млрд (консенсус-прогноз - $26,8 млрд). Доход от реализации носимых устройств и аксессуаров снизился на 9%, до $7,4 млрд (консенсус-прогноз - $7,82 млрд).

Продажи Apple в Китае (включая Гонконг и Тайвань) в третьем финквартале выросли на 4% и составили $15,37 млрд (консенсус-прогноз - $15,02 млрд). Выручка в Северной и Южной Америке увеличилась на 9%, до $41,2 млрд, в Европе - на 10%, до $24,01 млрд, в Японии - на 13%, до $5,78 млрд.

Компания выплатит квартальные дивиденды в размере $0,26 на акцию.

Акции Apple подорожали на 2,4% на дополнительных торгах в четверг. С начала текущего года их стоимость снизилась на 17,1%.