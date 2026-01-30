Apple увеличила квартальную выручку на 16%

Фото: Andrej Sokolow/picture alliance via Getty Images

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Американская Apple Inc. в первом квартале 2026 финансового года увеличила выручку на 16%, а также дала сильный прогноз на текущий период.

За квартал, который закончился 27 декабря, чистая прибыль компании составила $42,097 млрд, или $2,84 в расчете на акцию, против $36,33 млрд, или $2,4 на акцию, годом ранее.

Выручка выросла до $143,756 млрд против $124,3 млрд годом ранее.

Аналитики в среднем оценивали прибыль компании на уровне $2,67 на бумагу при выручке в $138,48 млрд, по данным LSEG.

Доходы от реализации iPhone в минувшем квартале увеличились на 23% и достигли $85,27 млрд (консенсус-прогноз - $78,65 млрд), iPad - на 6%, до $8,6 млрд. При этом продажи компьютеров Mac сократились на 7%, до $8,39 млрд, носимых устройств и аксессуаров - на 2%, до $11,49 млрд.

Сервисная выручка (App Store, Apple Music, Apple Pay и iCloud) увеличилась на 14% и превысила $30 млрд.

Продажи Apple в Китае (включая Гонконг и Тайвань) подскочили почти на 38% и составили $25,53 млрд (эксперты ожидали $21,32 млрд). Выручка в Северной и Южной Америке увеличилась на 11,2% - до $58,53 млрд, в Европе - на 12,6%, до $38,15 млрд, в Японии - на 4,7%, до $9,4 млрд.

Компания объявила о выплате дивидендов в размере 26 центов на акцию, как и в прошлом квартале. Выплаты пройдут 12 февраля, закрытие реестра акционеров назначено на 9 февраля.

Apple во втором финквартале планирует повысить выручку на 13-16% при прогнозе экспертов в 10%.

За последние три месяца капитализация Apple сократилась на 4,5% (до $3,77 трлн), тогда как фондовый индекс Dow Jones прибавил 3,3%.