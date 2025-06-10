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Apple обновила дизайн операционных систем и представила новые функции

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Американская Apple Inc. в ходе своей Всемирной конференции разработчиков (WWDC) в понедельник представила новые программные функции своих устройств.

В частности, появилась функция моментального перевода, которая будет работать с телефонными звонками, сообщениями и приложением FaceTime и позволит в режиме реального времени общаться с говорящими на другом языке.

Компания также представила новые функции групповых чатов, включая опросы, переводы Apple Cash и установку фона для сообщений.

Дизайн операционных систем Apple претерпел значительные изменения и будет единым для всех платформ. Предполагается, что новая полупрозрачная тема Liquid Glass ("жидкое стекло") позволит визуально сделать экран устройства больше.

Кроме того, компания изменила подход к нумерации операционных систем и будет именовать их исходя из предстоящего года. Так, новая ОС для смартфонов будет называться iOS 26. Ее выход традиционно ожидается осенью, однако бета-версия будет доступна уже в июле. Cистему будут поддерживать устройства, начиная с iPhone 11.

Apple также впервые откроет разработчикам приложений доступ к своим ИИ-моделям. На первом этапе им будут доступны сравнительно небольшие модели, которые можно запускать без подключения к интернету и которые оптимизированы для таких задач, как аннотирование текста.

При этом новая версия голосового помощника Siri еще не готова, заявил старший вице-президент Apple по разработке программного обеспечения Крейг Федериги. По его словам, компании нужно "больше времени, чтобы достичь нашей высокой планки качества".

На прошлогодней конференции Apple обещала интегрировать в Siri чат-бот ChatGPT, который сможет отвечать на вопросы пользователя и создавать документы по его запросу.

Apple все еще значительно отстает в области ИИ от других технологических гигантов, таких как Microsoft, Google и Meta (признана в РФ экстремистской организацией и запрещена), отмечает The Wall Street Journal.

WWDC продлится до пятницы.

Акции Apple дешевеют на 0,1% в ходе предварительных торгов во вторник. По итогам регулярной сессии накануне они потеряли в цене 1,2%.

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