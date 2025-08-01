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Индекс PMI обрабатывающих отраслей РФ в июле снизился до 47 пунктов

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Индекс PMI обрабатывающих отраслей РФ в июле 2025 года составил 47 пунктов, опустившись с июньского значения в 47,5 пункта, говорится в материалах исследования S&P Global.

Последние данные указали на существенное ухудшение операционных условий в секторе, ставшее самым сильным с марта 2022 года.

Значение показателя выше 50 пунктов указывает на рост деловой активности, ниже этого уровня - на ее снижение.

Объемы новых заказов в июле сократились в четвертый раз за последние пять месяцев на фоне слабого клиентского спроса, причем темпы их снижения ускорились до самых быстрых с марта 2022 года. Между тем спрос со стороны иностранных клиентов улучшился, новые экспортные заказы выросли впервые за пять месяцев.

Производственные объемы в июле падали самыми резкими за три года темпами на фоне более быстрого сокращения новых заказов.

Затраты компаний и отпускные цены продолжили расти в прошлом месяце, при этом инфляция издержек и отпускных цен замедлилась до незначительных темпов. Отпускные цены в свою очередь росли самыми слабыми темпами с ноября 2022 года с учетом усилившейся конкуренции и самого медленного роста операционных расходов с момента начала наблюдений в феврале 2009 года.

Сокращение занятости продолжилось в июле, хотя и более медленными темпами. Компании смогли снижать объемы незавершенных работ на фоне низкой загрузки мощностей.

Респонденты сохранили оптимизм в отношении перспектив производства на ближайшие 12 месяцев. Компании возлагали надежды на то, что инвестиции в новые линейки продуктов и оборудование помогут им повысить объемы продаж. Тем не менее оптимизм предприятий упал до самого низкого уровня с августа 2022 года из-за экономических неопределенностей и финансовых сложностей у клиентов.

S&P Global
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