Индекс PMI обрабатывающих отраслей РФ в августе повысился до 48,7 пункта

Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Индекс PMI обрабатывающих отраслей РФ в августе 2025 года составил 48,7 пункта, увеличившись по сравнению с 47 пунктами в июле, говорится в материалах исследования S&P Global.

Значение показателя выше 50 пунктов указывает на рост деловой активности, ниже этого уровня - на ее снижение.

Индикатор PMI в обрабатывающих отраслях остается ниже этой отметки третий месяц подряд.

Снижение активности в обрабатывающем секторе вызвано продолжающимся сокращением производства и новых заказов, хотя темпы этого сокращения замедлились, говорится в пресс-релизе. Тем временем индикатор, показывающий занятость в отрасли, вернулся к росту.

Объем новых экспортных заказов сократился в августе, причем снижение стало пятым за последние шесть месяцев. Представители компаний отмечают, что сдержанный спрос со стороны клиентов сдерживает приток новых экспортных продаж.

Компании стали более оптимистично смотреть на перспективы в плане объема производства на ближайшие 12 месяцев. В частности, об этом свидетельствует высокий уровень инвестиций в рекламу и вывод на рынок новых продуктов.

На фоне такого оптимизма российские компании в обрабатывающей сфере в августе приняли на работу максимальное число сотрудников на полную занятость с июля 2024 года.

Рост занятости и снижение объема новых заказов позволил компаниям сократить объемы неисполненных заказов в августе. Сокращение продолжается седьмой месяц подряд, однако стало самым медленным за этот период.

Российские предприятия из обрабатывающих отраслей отмечают, что положительная динамика обменных курсов и сокращение спроса на сырье ослабили ценовое давление в августе. Цены на сырье выросли самыми слабыми темпами с февраля 2009 года.

Такая ситуация, вкупе с более конкурентным ценообразованием, привела к первому почти за три года снижению производственных издержек, причем падение стало максимальным с июля 2022 года.