Рубль утром в пятницу не демонстрирует ярко выраженной динамики на МосБирже

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Китайский юань лишь слегка снижается на Московской бирже в пятницу утром; рубль не демонстрирует ярко выраженной динамики после волатильных торгов в предыдущие четыре дня недели на фоне влияния противоречивых факторов, в том числе сохраняющихся геополитических и санкционных рисков, с одной стороны, и высоких мировых цен на нефть, с другой стороны, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".

По итогам первой минуты торгов китайский юань снизился на Московской бирже всего на 0,4 коп. - до 11,094 рубля. Китайская валюта при этом оказалась на 0,12 коп. выше уровня действующего официального курса.

По словам управляющего по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Богдана Зварича, после существенного ослабления рубля в начале недели на росте геополитических рисков, уже в среду нацвалюта перешла к восстановлению, чему способствовала фиксация прибыли по спекулятивным длинным позициям в иностранных валютах, а также возвращение фокуса инвесторов на фундаментальные факторы. Данная тенденция вчера была продолжена, в результате чего к концу четверга юань вернулся к уровням закрытия прошлой недели.

"Сегодня пара "юань/рубль" может перейти к консолидации в нижней половине диапазона 11-11,5 рубля в отсутствие стимулов для направленного движения в ту или иную сторону. Фундаментальные факторы, в виде сохранения спроса на долговые рублевые инструменты, о чем говорят итоги размещения ОФЗ в среду, и медленное восстановление импорта на фоне слабого внутреннего спроса продолжат уравновешивать наличие геополитических рисков. При этом в ходе сессии китайская валюта может протестировать отметку 11 рублей, которая в текущий момент выступает для нее ближайшей поддержкой", - считает Зварич.

Президент США Дональд Трамп заявил, что его спецпосланник Стив Уиткофф в скором времени посетит РФ. "Да, он направляется в Израиль, а затем, вы не поверите, - в Россию", - сказал он журналистам в Белом доме, отвечая на вопрос о планах Уиткоффа. Других подробностей Трамп не сообщил.

Президент США также заявил, что намерен ввести санкции против РФ в связи с ситуацией на Украине. "Да, мы введем санкции. Не уверен, что это их беспокоит, они хорошо знают, что такое санкции, пошлины и все остальное", - сказал он журналистам в Белом доме. Так Трамп ответил на вопрос, что он собирается предпринять после истечения установленного им дедлайна на украинское урегулирование. При этом президент США вновь отметил, что не знает, окажут ли подобные действия влияние на позицию России.

29 июля Трамп заявил, что через 10 дней истечет дедлайн по украинскому урегулированию, после которого США намерены ввести пошлины в отношении РФ.

В администрации США и европейских странах скептически относятся к заявлениям американского президента Дональда Трампа ввести вторичные пошлины в отношении РФ, так как ранее он отказывался от идей оказания давления на Москву, сообщила в четверг The Wall Street Journal. "Внезапный поворот Трампа против РФ скептически встретили в его администрации и в европейских столицах: там заявили, что с момента возвращения в должность он сделал немного, чтобы наказать Кремль за неспособность закончить войну на Украине", - пишет газета. При этом в статье не уточняется, кто конкретно выразил скептицизм в связи с планами президента США.

Вместе с тем The Wall Street Journal отмечает со ссылкой на американские официальные лица, что изменение позиции Трампа по России связано с тем, что президент осознал, что "не может полагаться на свои рабочие отношения с Путиным для заключения сделки". Теперь, по словам источников, президент США считает, что оказание давления на Россию является наилучшим способом завершить украинский конфликт.

Газета пишет, что скептицизм в ЕС и США относительно планов Трампа связан, в частности, с тем, что администрация Трампа "не проводила рутинную работу, которая могла бы помочь обеспечить соблюдение уже существующих санкций", и не приняла участие в снижении потолка цен на нефть из РФ, о котором ранее в июле сообщили в ЕС и Великобритании.

Цены на нефть

В свою очередь мировые цены на нефть не демонстрируют ярко выраженной динамики утром в пятницу после снижения по итогам предыдущей сессии. Стоимость октябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 10:01 по Москве поднялась всего на 2 цента, до $71,72 за баррель. В четверг эти контракты подешевели на 1,1%, до $71,7 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи выросли к этому времени на 1 цент, до $69,27 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов понизилась на 1,06%, до $69,26 за баррель.

Негативным фактором для нефтяного рынка стали ожидания вступления в силу повышенных пошлин на импорт в США с 1 августа в отношении стран, еще не заключивших торговые соглашения со Штатами. По данным Reuters, Вашингтон заключил торговые сделки с двенадцатью из 18 крупнейших торговых партнеров. Накануне президент США Дональд Трамп принял решение отложить ввод повышенных пошлин на импорт товаров из Мексики еще на 90 дней, чтобы дать странам время для проведения переговоров.

Между тем некоторую поддержку нефтяным котировкам оказывают опасения, что Вашингтон может принять жесткие меры в отношении России. Ранее Трамп заявил, что введет вторичные пошлины в отношении стран, закупающих у России нефть, если РФ не добьется урегулирования украинского конфликта в течение 10-12 дней. Крупнейшими покупателями российской нефти являются Индия и Китай.