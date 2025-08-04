Рубль утром в понедельник не демонстрирует ярко выраженной динамики на МосБирже

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Китайский юань лишь слегка подрастает на Московской бирже в понедельник утром; рубль не демонстрирует ярко выраженной динамики после волатильных торгов предыдущей недели на фоне влияния противоречивых факторов, в том числе сохраняющихся геополитических и санкционных рисков, с одной стороны, и высоких мировых цен на нефть, с другой стороны, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".

По итогам первой минуты торгов китайский юань вырос на Московской бирже всего на 0,25 коп. - до 11,0665 рубля. Китайская валюта при этом оказалась на 2,34 коп. ниже уровня действующего официального курса.

Президент США Дональд Трамп вновь заявил, что планирует ввести санкции против России в случае отсутствия прогресса в урегулировании украинского конфликта в установленные им сроки. В интервью Newsmax он сказал, что в телефонных беседах с президентом РФ Владимиром Путиным говорил, что "эта война должна закончиться", что это - "ужасная война". "Я думал, мы договорились об этом три раза подряд и, возможно, он хочет попробовать взять все это на себя. Я думаю, ему будет очень тяжело", - сказал Трамп.

Если конфликт продолжится, "мы введем санкции, а он неплохо разбирается в санкциях, он знает, как избежать санкций", добавил он.

Ранее глава Белого дома назвал 8 августа крайним сроком для заключения соглашения по Украине.

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф прибудет в Россию 6 или 7 августа, заявил Трамп в воскресенье. "Возможно, на следующей неделе, в среду и четверг, он отправится в Россию", - цитируют американского лидера журналисты президентского пула.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", заявления Трампа относительно возможного объявления новых антироссийских санкций в виде вторичных пошлин в отношении товаров из стран - торговых партнеров России, с одной стороны, несут в себе дополнительные риски для российской экономики, что негативно для курса рубля. Но, с другой стороны, эти же самые заявления и угрозы в отношении поставок энергоресурсов из РФ ведут к росту цен на нефть, что оказывает поддержку нацвалюте и тем самым в значительной степени нивелируется негативный эффект от возможных новых антироссийских санкций.

По словам управляющего эксперта Центра аналитики и экспертизы банка ПСБ Дениса Попова, на прошлой неделе курс рубля закрепился выше отметки 11 рублей за юань. Рост котировок и курсовой волатильности был преимущественно вызван расширением геополитической премии в стоимости нацвалюты. По оценкам, в середине недели ее размер обновлял максимумы с первой половины апреля 2025 года. К концу недели геополитическая премия была сокращена и соответствовала уже уровням начала июля. Таким образом, тема геополитической премии в курсе рубля снова на переднем плане.

"Возросшая курсовая волатильность сохранится и на этой неделе. На фоне сохраняющейся сильной поддержки нацвалюты со стороны фундаментальных факторов - ограниченный спрос на иностранную валюту и жесткая ДКП - возможны попытки юаня вернуться ниже отметки 11 рублей. Однако, скорее всего, их результат ограничится локальным движением. Более вероятны попытки расширить геополитическую премию в курсе рубля. Краткосрочный целевой диапазон для динамики нацвалюты - 11-11,5 рубля за юань", - полагает Попов.

Цены на нефть

Мировые цены на нефть умеренно поднимаются в понедельник утром после падения в пятницу, несмотря на решение ОПЕК+ об очередном наращивании добычи. Стоимость октябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 10:01 по Москве составила $69,8 за баррель, что на 0,19% выше, чем на закрытие предыдущих торгов. В пятницу эти контракты опустились в цене на 2,8%, до $69,67 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи подорожали на 0,3%, до $67,53 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов снизилась на 2,8%, до $67,33 за баррель.

По итогам прошлой недели как Brent, так и WTI, подорожали на 3%.

Восемь стран ОПЕК+, которые ранее объявили о дополнительных к общим квотам добровольных ограничениях производства нефти (Саудовская Аравия, Россия, Ирак, ОАЭ, Кувейт, Казахстан, Алжир и Оман), в ходе встречи 3 августа приняли решение увеличить квоты по добыче в сентябре на 547 тыс. баррелей в сутки по сравнению с августом. Это эквивалентно четырем ежемесячным приростам, запланированным ранее. С апреля страны ускоренно наращивают добычу по сравнению с планом, одобренным в декабре 2024 года.