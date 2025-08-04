Поиск

Рубль утром в понедельник не демонстрирует ярко выраженной динамики на МосБирже

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Китайский юань лишь слегка подрастает на Московской бирже в понедельник утром; рубль не демонстрирует ярко выраженной динамики после волатильных торгов предыдущей недели на фоне влияния противоречивых факторов, в том числе сохраняющихся геополитических и санкционных рисков, с одной стороны, и высоких мировых цен на нефть, с другой стороны, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".

По итогам первой минуты торгов китайский юань вырос на Московской бирже всего на 0,25 коп. - до 11,0665 рубля. Китайская валюта при этом оказалась на 2,34 коп. ниже уровня действующего официального курса.

Президент США Дональд Трамп вновь заявил, что планирует ввести санкции против России в случае отсутствия прогресса в урегулировании украинского конфликта в установленные им сроки. В интервью Newsmax он сказал, что в телефонных беседах с президентом РФ Владимиром Путиным говорил, что "эта война должна закончиться", что это - "ужасная война". "Я думал, мы договорились об этом три раза подряд и, возможно, он хочет попробовать взять все это на себя. Я думаю, ему будет очень тяжело", - сказал Трамп.

Если конфликт продолжится, "мы введем санкции, а он неплохо разбирается в санкциях, он знает, как избежать санкций", добавил он.

Ранее глава Белого дома назвал 8 августа крайним сроком для заключения соглашения по Украине.

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф прибудет в Россию 6 или 7 августа, заявил Трамп в воскресенье. "Возможно, на следующей неделе, в среду и четверг, он отправится в Россию", - цитируют американского лидера журналисты президентского пула.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", заявления Трампа относительно возможного объявления новых антироссийских санкций в виде вторичных пошлин в отношении товаров из стран - торговых партнеров России, с одной стороны, несут в себе дополнительные риски для российской экономики, что негативно для курса рубля. Но, с другой стороны, эти же самые заявления и угрозы в отношении поставок энергоресурсов из РФ ведут к росту цен на нефть, что оказывает поддержку нацвалюте и тем самым в значительной степени нивелируется негативный эффект от возможных новых антироссийских санкций.

По словам управляющего эксперта Центра аналитики и экспертизы банка ПСБ Дениса Попова, на прошлой неделе курс рубля закрепился выше отметки 11 рублей за юань. Рост котировок и курсовой волатильности был преимущественно вызван расширением геополитической премии в стоимости нацвалюты. По оценкам, в середине недели ее размер обновлял максимумы с первой половины апреля 2025 года. К концу недели геополитическая премия была сокращена и соответствовала уже уровням начала июля. Таким образом, тема геополитической премии в курсе рубля снова на переднем плане.

"Возросшая курсовая волатильность сохранится и на этой неделе. На фоне сохраняющейся сильной поддержки нацвалюты со стороны фундаментальных факторов - ограниченный спрос на иностранную валюту и жесткая ДКП - возможны попытки юаня вернуться ниже отметки 11 рублей. Однако, скорее всего, их результат ограничится локальным движением. Более вероятны попытки расширить геополитическую премию в курсе рубля. Краткосрочный целевой диапазон для динамики нацвалюты - 11-11,5 рубля за юань", - полагает Попов.

Цены на нефть

Мировые цены на нефть умеренно поднимаются в понедельник утром после падения в пятницу, несмотря на решение ОПЕК+ об очередном наращивании добычи. Стоимость октябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 10:01 по Москве составила $69,8 за баррель, что на 0,19% выше, чем на закрытие предыдущих торгов. В пятницу эти контракты опустились в цене на 2,8%, до $69,67 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи подорожали на 0,3%, до $67,53 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов снизилась на 2,8%, до $67,33 за баррель.

По итогам прошлой недели как Brent, так и WTI, подорожали на 3%.

Восемь стран ОПЕК+, которые ранее объявили о дополнительных к общим квотам добровольных ограничениях производства нефти (Саудовская Аравия, Россия, Ирак, ОАЭ, Кувейт, Казахстан, Алжир и Оман), в ходе встречи 3 августа приняли решение увеличить квоты по добыче в сентябре на 547 тыс. баррелей в сутки по сравнению с августом. Это эквивалентно четырем ежемесячным приростам, запланированным ранее. С апреля страны ускоренно наращивают добычу по сравнению с планом, одобренным в декабре 2024 года.

Brent WTI Китай Московская биржа Дональд Трамп США
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

"Восьмерка" ОПЕК+ в сентябре свернет ограничения добычи на 2,2 млн б/с, изучит ускоренный возврат на рынок 1,65 млн б/с

Восемь стран ОПЕК+ обсудят сворачивание ограничений в 1,65 млн б/с на год раньше

"Восьмерка" ОПЕК+ достигла принципиального согласия об увеличении нефтедобычи в сентябре на 548 тыс. б/с

"Восьмерка" ОПЕК+ достигла принципиального согласия об увеличении нефтедобычи в сентябре на 548 тыс. б/с

Турция начала поставки газа из Азербайджана в Сирию

Barclays выйдет из климатической группы Net-Zero Banking Alliance

Рубль в пятницу вновь укрепился на фоне снижения спекуляций на геополитических рисках

Рубль в пятницу вновь укрепился на фоне снижения спекуляций на геополитических рисках

РФ в лице Росимущества стала владельцем 67% "Южуралзолота"

РФ в лице Росимущества стала владельцем 67% "Южуралзолота"

США с 7 августа вводят пошлины для 68 стран и Евросоюза

США с 7 августа вводят пошлины для 68 стран и Евросоюза

Аграрии РФ готовят корма животным на зиму на фоне жары и дождей, опасаются новых "погодных сюрпризов". Обзор

Аграрии РФ готовят корма животным на зиму на фоне жары и дождей, опасаются новых "погодных сюрпризов". Обзор
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6879 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2331 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе443 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана415 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции42 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ61 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России88 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау90 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости396 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние229 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России65 материалов
Обрушение моста на поезд в Брянской областиОбрушение моста на поезд в Брянской области39 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });