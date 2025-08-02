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В Белом доме подтвердили намерение ввести новые антироссийские санкции

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп вновь заявил, что планирует ввести санкции против России в случае отсутствия прогресса в урегулировании украинского конфликта в установленные им сроки.

В интервью NEWSMAX он сказал, что в телефонных беседах с президентом РФ Владимиром Путиным говорил, что "эта война должна закончиться", что это - "ужасная война".

"Я думал, мы договорились об этом три раза подряд и, возможно, он хочет попробовать взять все это на себя. Я думаю, ему будет очень тяжело", - сказал Трамп.

Он заявил, что если конфликт продолжится, "мы введем санкции, а он неплохо разбирается в санкциях, он знает, как избежать санкций".

Ранее глава Белого дома назвал 8 августа в качестве крайнего срока для заключения соглашения.

Дональд Трамп США Путин
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