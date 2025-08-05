Снижение цен на нефть усилилось, Brent опускалась ниже $68 за баррель

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Снижение цен на нефть усилилось на торгах во вторник, стоимость Brent опускалась ниже $68 за баррель.

Беспокойство инвесторов, связанное с возможностью сокращения спроса на энергоресурсы в условиях ослабления глобальной экономики при продолжающемся наращивании добычи странами ОПЕК+, оказывает давление на нефтяной рынок. Однако опасения уменьшения поставок российской нефти ограничивают снижение цен.

"Слабые статданные из США спровоцировали новую волну опасений в отношении перспектив спроса на нефть в стране, - отмечают аналитики Commerzbank. - При этом участники рынка ожидают избытка поставок на нефтяном рынке осенью".

Стоимость октябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 14:10 по московскому времени составила $68,08 за баррель, что на $0,68 (0,99%) ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. В ходе сессии цена опускалась до $67,93 за баррель

Фьючерсы на нефть WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подешевели к этому времени на $0,82 (1,24%), до $65,47 за баррель.

Накануне президент США Дональд Трамп объявил о намерении существенно повысить пошлины на импорт для Индии в связи с тем, что страна продолжает покупать нефть в РФ.

Если Трамп выполнит свою угрозу ввести вторичные санкции для покупателей российской нефти, цены, вероятно, вновь вырастут, говорится в обзоре Commerzbank, который цитирует The Wall Street Journal.

"Таким образом, дальнейшая динамика нефтяного рынка в значительной мере зависит от решения Трампа", - отмечается в обзоре.