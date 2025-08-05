Выручка Pfizer во II квартале выросла на 10%, сильнее прогнозов

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Американская Pfizer Inc. во втором квартале многократно увеличила чистую прибыль, при этом выручка и скорректированная прибыль оказались лучше прогнозов рынка.

Как сообщается в пресс-релизе Pfizer, ее чистая прибыль в апреле-июне 2025 года составила $2,91 млрд, или 51 цент в расчете на акцию, по сравнению с $41 млн, или 1 центом на акцию, за аналогичный период годом ранее, когда показатель включал расходы на реструктуризацию в рамках программы оптимизации производства в размере $1,3 млрд, или 18 центов на акцию.

Прибыль без учета разовых факторов составила 78 центов на акцию.

Квартальная выручка увеличилась на 10% в годовом выражении и достигла $14,65 млрд.

Эксперты, опрошенные FactSet, в среднем оценивали скорректированную прибыль на уровне 58 центов на акцию при выручке в $13,56 млрд.

Компания подтвердила прогноз выручки на 2025 год в диапазоне $61-64 млрд. Прогноз скорректированной прибыли на акцию при этом повышен до $2,9-3,1 с $2,8-3 (консенсус - $3,02).

Акции Pfizer дорожают на 2% на предварительных торгах во вторник.