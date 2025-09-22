Pfizer купит биофармацевтическую Metsera

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Американская фармацевтическая компания Pfizer Inc. покупает биофармацевтическую Metsera Inc., которая разрабатывает препараты от ожирения.

Как сообщила Pfizer, она купит все акции Metsera по цене $47,5 с оплатой денежными средствами. Это предусматривает премию в размере около 42,5% к их цене на конец торгов пятницы.

Кроме того, Pfizer готова заплатить дополнительно до $22,5 за бумагу в случае достижения Metsera определенных целевых показателей, включая выход на финальные стадии испытания ее препаратов и получение разрешений на их применение.

Таким образом, оценка общей стоимости Metsera может составить до $7,3 млрд.

Закрытие сделки, обусловленное получением необходимых разрешений и согласований, ожидается в четвертом квартале 2025 года.

Metsera была основана в 2022 году, штаб-квартира расположена в Нью-Йорке. Компания занимается разработкой средств от ожирения. Предварительные испытания ее препарата MET-233i показали, что он помогает клиентам сбросить до 8,4% веса за 36 дней.

Акции Metsera торгуются на бирже Nasdaq с февраля 2025 года. На предварительных торгах в понедельник их цена подскочила на 60,8%. Бумаги Pfizer дорожают на 1,6%.