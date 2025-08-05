Чистая прибыль ХК "Новотранс" по РСБУ снизилась в I полугодии в 2,2 раза, выручка – в 1,5 раза

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Чистая прибыль АО "Холдинговая компания "Новотранс" по РСБУ снизилась в I полугодии 2025 года в 2,2 раза до чуть более 2 млрд руб. с 4,4 млрд руб. годом ранее, сказано в бухгалтерской отчетности компании.

Выручка ХК "Новотранс" сократилась в январе-июне в 1,5 раза и составила 9,5 млрд руб., себестоимость продаж зафиксирована на уровне 4,5 млрд руб. (снижение в 1,4 раза к январю-июню 2024 года), валовая прибыль - 5 млрд руб. (снижение в 1,6 раза), прибыль от продаж - 4,7 млрд руб. (снижение в 1,6 раза).

АО "Холдинговая компания "Новотранс" образовано в 2006 году и оказывает услуги по предоставлению подвижного состава в аренду, а кроме того, предоставляет в аренду, субаренду имущество вагоноремонтных комплексов, строительную технику.

Группа компаний "Новотранс" создана в 2004 году, относится к числу крупнейших российских частных транспортных холдингов, объединяет более 30 компаний в разных регионах России и СНГ. Основным бенефициаром группы является Константин Гончаров. Собственный парк группы на 1 января 2024 года составлял 25,055 тыс. полувагонов (4% от общего парка полувагонов РФ).