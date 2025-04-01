"Новотранс" сократил годовую чистую прибыль по МСФО на 14,5%

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Чистая прибыль АО ХК "Новотранс" по МСФО снизилась в 2024 году на 14,5% до 13,6 млрд рублей против 15,97 млрд рублей годом ранее, сказано в отчетности компании.

Выручка в 2024 г. выросла на 12,4%, до 63,7 млрд рублей, валовая прибыль уменьшилась на 5,1%, до 22,8 млрд рублей.

Одновременно с отчетом по международным стандартам "Новотранс" раскрыл во вторник и отчет по РСБУ, согласно которому чистая прибыль компании взлетела почти на 30% - с 8,9 млрд рублей в 2023 году до 11,5 млрд рублей в 2024 году.

Выручка по РСБУ выросла на 14% и составила 26,7 млрд рублей, валовая прибыль увеличилась на 31,6%, до 15,6 млрд рублей.

В течение 2024 года компания приобрела: 99,06% в уставном капитале ООО "НКС", 96% в ООО "СК "Новотранс". В декабре 2024 года в качестве отступного были получены акции АО "Компания Усть-Луга" в количестве 5272 штук. В декабре 2024 года "Новотрансом" была реализована доля в уставном капитале ТОО "Новотранс-Казахстан" в размере 96% по договору купли-продажи.

Группа компаний "Новотранс" образована в 2004 году и относится к числу крупнейших российских частных транспортных холдингов. Основными видами деятельности группы являются организация перевозки грузов по железной дороге, оперирование подвижного железнодорожного состава, оказание услуг по ремонту вагонов, оказание услуг по перевалке грузов в порту Усть-Луга. В 2024 г. группа "Новотранс" объединяет более 30 компаний в разных регионах России и СНГ. Парк грузовых вагонов - 25 тысяч единиц. Основным бенефициаром группы является Константин Гончаров.