Москва считает незаконными попытки заставить разные страны отказаться от торговли с РФ

Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Россия считает незаконными попытки вынудить разные страны прекратить торговые отношения с ней, каждый должен иметь право самостоятельно выбирать торговых партнеров, заявил во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы слышим много заявлений, которые фактически являются угрозами, попытки вынудить страны прекратить торговые отношения с РФ. Мы не считаем такие заявления законными", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, видит ли Россия какие-то угрозы для экспорта своих энергоносителей.

Его попросили прокомментировать заявление официального представителя МИД Индии Рандхира Джайсвала, отреагировавшего на требования США прекратить импорт российской нефти. В частности, он сказал, что Индия примет все необходимые меры для защиты своих национальных интересов и экономической безопасности.

"Мы считаем, что суверенные страны должны иметь и имеют право самим выбирать себе торговых партнеров, партнеров по торгово-экономическому сотрудничеству, самим выбирать те режимы торгово-экономического сотрудничества, которые соответствуют интересам той или иной страны", - сказал Песков журналистам.

4 августа президент США Дональд Трамп заявил, что серьезно повысит пошлины на индийский экспорт, поскольку, согласно утверждениям Трампа, закупки Индией российской нефти способствуют продолжению кризиса на Украине.

На прошлой неделе американский лидер говорил, что вводит пошлины в 25% на индийские товары, а также "штрафы" за покупку Индией российской нефти и оружия. Позднее Трамп выразил надежду на то, что Индия прекратит покупать российскую нефть.