Оппозиция и правящая партия в Индии осудили угрозу Трампа повысить тарифы

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Как правящая партия, так и представители оппозиции в Индии осудили угрозу президента США Дональда Трампа повысить тарифы в отношении Дели в связи с тем, что Индия закупает нефть в России, сообщают во вторник индийские СМИ.

Индийская газета Hindustan Times приводит слова депутата парламента, представителя оппозиции Маниша Тивари: "Презрительные высказывания Дональда Трампа оскорбляют достоинство и самоуважение 1,4 миллиарда индийцев. Надеюсь, что правительство проявит решимость и твёрдость, чтобы дать отпор этому господину".

"Жаль, что в международном дискурсе президент самой могущественной страны мира использует такую гнусную лексику. Пришло время прекратить это постоянное запугивание и притеснение", - отметил Тивари.

Другой депутат парламента, представитель националистической партии "Шив Сена" Санджай Роут также поставил под вопрос право Трампа оказывать давление на Индию, передает индийское агентство ANI.

"Ни один российский или американский лидер ранее никогда не говорил с Индией в таком тоне", - цитирует агентство его слова.

Кроме того, высказался на тему тарифов и вице-президент правящей партии "Бхаратия Джаната Парти" Байджаянт Джей Панда. В соцсети Х во вторник он процитировал влиятельного американского дипломата Генри Киссинджера: "Быть врагом Америки может быть опасно, но быть её другом - фатально".

Накануне МИД Индии заявил, что недовольство США и ЕС в связи с приобретением Дели российской нефти безосновательно.

"Нападки на Индию ничем не обоснованы. Как всякая крупная экономика, Индия примет все необходимые меры для защиты своих национальных интересов и экономической безопасности", - отмечается в заявлении индийского внешнеполитического ведомства.

Накануне Трамп заявил, что серьезно повысит пошлины на индийский экспорт, поскольку, согласно его утверждениям, закупки Индией российской нефти способствуют продолжению кризиса на Украине.

На прошлой неделе Трамп заявил, что вводит пошлины в 25% на индийские товары, а также "штрафы" за покупку Индией российской нефти и оружия. Позднее Трамп выразил надежду на то, что Индия прекратит покупать российскую нефть.