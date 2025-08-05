Поиск

Оппозиция и правящая партия в Индии осудили угрозу Трампа повысить тарифы

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Как правящая партия, так и представители оппозиции в Индии осудили угрозу президента США Дональда Трампа повысить тарифы в отношении Дели в связи с тем, что Индия закупает нефть в России, сообщают во вторник индийские СМИ.

Индийская газета Hindustan Times приводит слова депутата парламента, представителя оппозиции Маниша Тивари: "Презрительные высказывания Дональда Трампа оскорбляют достоинство и самоуважение 1,4 миллиарда индийцев. Надеюсь, что правительство проявит решимость и твёрдость, чтобы дать отпор этому господину".

"Жаль, что в международном дискурсе президент самой могущественной страны мира использует такую гнусную лексику. Пришло время прекратить это постоянное запугивание и притеснение", - отметил Тивари.

В миреТрамп допустил, что в течение суток существенно повысит пошлины для Индии из-за закупок нефти РФТрамп допустил, что в течение суток существенно повысит пошлины для Индии из-за закупок нефти РФЧитать подробнее

Другой депутат парламента, представитель националистической партии "Шив Сена" Санджай Роут также поставил под вопрос право Трампа оказывать давление на Индию, передает индийское агентство ANI.

"Ни один российский или американский лидер ранее никогда не говорил с Индией в таком тоне", - цитирует агентство его слова.

Кроме того, высказался на тему тарифов и вице-президент правящей партии "Бхаратия Джаната Парти" Байджаянт Джей Панда. В соцсети Х во вторник он процитировал влиятельного американского дипломата Генри Киссинджера: "Быть врагом Америки может быть опасно, но быть её другом - фатально".

Накануне МИД Индии заявил, что недовольство США и ЕС в связи с приобретением Дели российской нефти безосновательно.

"Нападки на Индию ничем не обоснованы. Как всякая крупная экономика, Индия примет все необходимые меры для защиты своих национальных интересов и экономической безопасности", - отмечается в заявлении индийского внешнеполитического ведомства.

Накануне Трамп заявил, что серьезно повысит пошлины на индийский экспорт, поскольку, согласно его утверждениям, закупки Индией российской нефти способствуют продолжению кризиса на Украине.

На прошлой неделе Трамп заявил, что вводит пошлины в 25% на индийские товары, а также "штрафы" за покупку Индией российской нефти и оружия. Позднее Трамп выразил надежду на то, что Индия прекратит покупать российскую нефть.

Индия США Дональд Трамп
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Трамп готов на следующей неделе ввести новые пошлины на полупроводники и чипы

Норвегия, Швеция и Дания закупят у США для Украины вооружений на 430 млн евро

Трамп допустил, что в течение суток существенно повысит пошлины для Индии из-за закупок нефти РФ

Трамп допустил, что в течение суток существенно повысит пошлины для Индии из-за закупок нефти РФ

НАТО будет координировать поставки вооружения на Украину

НАТО будет координировать поставки вооружения на Украину

Советник премьера Индии по нацбезопасности планирует посетить РФ на этой неделе

Суд в Кишиневе приговорил главу Гагаузии Гуцул к семи годам тюремного заключения

Суд в Кишиневе приговорил главу Гагаузии Гуцул к семи годам тюремного заключения

В Румынии ввели режим ЧС из-за загрязненной нефти из Азербайджана

ExxonMobil договорилась с Ливией о разведке углеводородов на четырех морских блоках

Экс-президент Бразилии Болсонару обжалует решение суда о домашнем аресте

Экс-президент Бразилии Болсонару обжалует решение суда о домашнем аресте

Что случилось этой ночью: вторник, 5 августа

Хроники событий
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2335 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6883 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости397 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall336 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе443 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана415 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции42 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ61 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России88 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау90 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние229 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России65 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });