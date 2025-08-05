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Советник премьера Индии по нацбезопасности планирует посетить РФ на этой неделе

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Советник премьер-министра Индии Нарендры Моди по нацбезопасности Аджит Довал, как ожидается, на этой неделе посетит Москву, сообщает во вторник издание Tribune India.

"Визит Довала в Москву намечен на эту неделю", - говорится в сообщении.

Между тем, по информации газеты The Times of India, советник Моди уже прибыл в Россию. Издание отмечает, что его визит "нацелен на усиление стратегического партнерства между Индией и Россией на фоне глобальной напряженности".

Кроме того, согласно Tribune India, позже в августе Россию посетит глава индийского МИД Субраманьям Джайшанкар.

На прошлой неделе президент США Дональд Трамп заявил, что вводит пошлины в 25% на индийские товары, а также "штрафы" за покупку Индией российской нефти и оружия. Позднее Трамп выразил надежду на то, что Индия прекратит покупать российскую нефть.

В МИД Индии сочли безосновательным недовольство США и ЕС в связи с приобретением Дели российской нефти.

Дональд Трамп Индия США Нарендра Моди
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