Commerzbank сократил квартальную чистую прибыль на 14,1%

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Commerzbank AG, второй по величине банк Германии, сократил чистую прибыль на 14,1% во втором квартале 2025 года, при этом показатель оказался лучше ожиданий аналитиков.

В апреле-июне чистая прибыль Commerzbank составила 462 млн евро против 538 млн евро годом ранее.

Аналитики, консенсус-прогноз которых представлен самим банком, оценивали чистую прибыль в 369 млн евро.

Чистый процентный доход немного снизился, составив 2,06 млрд евро против 2,08 млрд евро во втором квартале 2024 года. Чистый комиссионный доход повысился на 10,3%, до 1 млрд евро.

Выручка увеличилась на 13,2% - до 3,02 млрд евро с 2,67 млрд евро годом ранее.

Коэффициент достаточности основного капитала банка (CET 1) на конец июня составлял 14,6% против 14,8% годом ранее.

В сообщении Commerzbank отмечается, что в первом полугодии банк зафиксировал рекордную операционную прибыль в размере 2,4 млрд евро. Операционная прибыль за второй квартал составила 1,17 млрд евро (рост на 34,3%).

Commerzbank также объявил о готовящемся запуске программы обратного выкупа акций на сумму до 1 млрд евро.

Банк улучшил прогноз на текущий год и теперь ожидает, что его чистая прибыль составит 2,5 млрд евро, тогда как ранее прогнозировалось 2,4 млрд евро, а чистый процентный доход - 8 млрд евро (ранее - 7,8 млрд евро).

С начала 2025 года капитализация Commerzbank увеличилась более чем вдвое, до 35,4 млрд евро, тогда как индекс DAX прибавил 20,4%.