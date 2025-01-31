Commerzbank в 2024 году нарастил чистую прибыль на 20%, до рекорда

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Commerzbank AG, второй по величине банк Германии, увеличил чистую прибыль в 2024 году до рекордных 2,68 млрд евро с 2,22 млрд евро годом ранее, по предварительным данным кредитной организации.

Чистый процентный доход составил 8,33 млрд евро против 8,37 млрд евро. Чистый комиссионный доход повысился на 7%, до 3,64 млрд евро.

Выручка увеличилась на 6%, до 11,11 млрд евро.

Благодаря сильным результатам Commerzbank планирует рекомендовать годовому собранию акционеров утвердить повышение дивидендов до 65 евроцентов с 35 евроцентов на акцию, говорится в пресс-релизе.

Кроме того, совет управляющих директоров банка одобрил новую программу обратного выкупа акций на сумму до 400 млн евро.

Окончательные результаты за 2024 год будут опубликованы 13 февраля.