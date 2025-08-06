"Сусуманзолото" планирует запустить программу buyback

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Золотодобытчик "Сусуманзолото" собирается запустить программу buyback.

Как сообщила компания, она готова выкупить до 150 тыс. собственных акций (около 2,9% уставного капитала) по 5,5 тыс. рублей за штуку. Это подразумевает оценку всей компании в 28,7 млрд рублей. Затраты компании на buyback могут составить 825 млн рублей.

Подать заявление на участие в выкупе акционеры смогут с 26 августа по 30 сентября 2025 года.

"Сусуманзолото" не раскрывает действующую структуру собственности. Известно лишь, что на конец 2024 года 96,9% акций делили между собой два неназванных юрлица, 3% составляла доля миноритариев-физлиц, 0,1% - казначейский пакет. Однако на конец 2022 года, согласно материалам "Сусуманзолота", основным акционером с долей 94,6% была Уральская горно-металлургическая компания (УГМК).

До перехода под контроль УГМК "Сусуманзолото" замыкало топ-10 крупнейших золотодобывающих компаний РФ. Основные активы компании расположены в Магаданской области, где, по данным областного правительства, в 2024 году она добыла 5,5 тонны золота. Также "Сусуманзолото" владеет активами в Якутии.