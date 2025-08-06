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Blackstone хочет купить японскую IT-компанию TechnoPro за $3,5 млрд

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Blackstone Group, крупнейшая в мире управляющая компания в сфере альтернативных инвестиций, сообщила, что намерена сделать предложение о покупке всех акций японской IT-компании TechnoPro Holdings примерно за $3,5 млрд.

Blackstone предложит акционерам TechnoPro около 507 млрд иен, или 4,87 тысячи иен за акцию, что предусматривает премию в размере 17,4% к их средней цене на закрытие торгов за последние три месяца. Предложение вступит в силу 7 августа.

Совет директоров TechnoPro высказался в поддержку предложения, однако намерен занимать нейтральную позицию, оставляя принятие решения о продаже на усмотрение акционеров. В случае успешной покупки, TechnoPro станет дочерним предприятием Blackstone, а листинг ее акций будет прекращен до конца года.

Покупка TechnoPro может стать седьмым приобретением Blackstone на японском рынке в 2025 году, отмечается в пресс-релизе.

С начала 2025 года капитализация TechnoPro выросла в 1,6 раза.

Blackstone TechnoPro США Япония
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