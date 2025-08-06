"Ростелеком" примет участие в строительстве в Татарстане сети метеостанций

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - "Ростелеком" совместно с Республиканским информационно-вычислительным центром (РИВЦ) Минсельхозпрода Татарстана приступил к реализации пилотного проекта по строительству сети метеостанций в республике, которая обеспечит точность прогнозов погоды и позволит более эффективно планировать сезонные сельхозработы, сообщила пресс-служба министерства.

"В июле мы завершили первую очередь строительства нашей сети и уже успели протестировать систему. К концу года планируем установить более 100 метеостанций во всех районах Татарстана", - прокомментировал директор республиканского филиала "Ростелекома" Павел Гонцов.

В составе первой очереди в 25 муниципальных районах республики установлены метеостанции, оснащенные датчиками температуры, направления и скорости ветра, атмосферного давления, количества осадков и уровня ультрафиолетового излучения. Данные передаются аграриям и доступны через браузер или мобильное приложение.

"Мы предоставили аграриям доступ к оперативным метеоданным - сейчас они активно тестируют систему", - сказал гендиректор РИВЦ Нияз Халиуллин.

Сеть метеостанций для агромониторинга в Татарстане строится в рамках нацпроекта "Экономика данных и цифровая трансформация государства". Оборудование позволяет получать прогноз погоды на несколько дней вперед с точностью до 95%. Встроенной аккумуляторной батареи хватает на девять месяцев автономной работы.