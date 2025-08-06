Запасы нефти в США сократились за неделю на 3,03 млн баррелей

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе сократились на 3,03 млн баррелей - до 423,7 млн баррелей, говорится в еженедельном докладе министерства энергетики.

Эксперты в среднем ожидали их снижения на 1,1 млн баррелей, по данным Trading Economics.

Товарные запасы бензина на неделе, завершившейся 1 августа, уменьшились на 1,32 млн баррелей, дистиллятов - на 565 тыс. баррелей.

Запасы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) нефть, на прошлой неделе выросли на 453 тыс. баррелей.



